OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

Paulo Fonseca a encore une fois apporté son soutient à Martin Satriano, prêté par Lens à l'OL. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que le transfert de l'attaquant définitif est déjà acté ou presque.

Je ne suis pas inquiet pour Martin Satriano. J’ai parlé avec lui, il a beaucoup progressé dans le jeu collectif, les mouvements qu’il a faits sont exactement ce que je veux qu’il fasse (...) Mon expérience me dit que le but arrivera », a notamment confié L'Equipe le révèle, c'est qu'en fait l'option d'achat de 5 millions d'euros mise dans cette opération n'en est pas vraiment une. Sauf cataclysme, Martin Satriano sera toujours à l'OL la saison prochaine. Présent samedi en conférence de presse, à la veille du match contre le FC Nantes, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répondu à une question sur Martin Satriano, toujours muet en Ligue 1 . Un cas de figure plutôt perturbant pour celui qui était censé compenser les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. «», a notamment confié Paulo Fonseca, qui ne tire donc pas encore le signal d'alarme . Mais, ce que l'on ne savait pas, jusqu'à ce quele révèle, c'est qu'en fait l'option d'achat de 5 millions d'euros mise dans cette opération n'en est pas vraiment une. Sauf cataclysme, Martin Satriano sera toujours à l'OL la saison prochaine.

L'OL a une option d'achat obligatoire sur Satriano

Le quotidien sportif révèle que l'accord trouvé dans les derniers jours du mercato estival permet à l'Olympique Lyonnais de lever l'option en payant 5 millions d'euros à Lens. Mais cette option sera automatiquement levée si le club de Michele Kang conserve son statut professionnel pour la saison prochaine. Autrement dit, sauf si l'OL dépose le bilan, ce qui semble peu probable malgré un bilan comptable désastreux, le buteur uruguayen de 24 ans sera un joueur de Lyon en 2026-2027.

L'OL a donc tout intérêt à lui donner sa chance au maximum en attendant la signature d'Endrick au mercato d'hiver. Car si Satriano continue à ce rythme, avec un salaire de 120.000 euros par mois, il sera très difficile pour Lyon de lui trouver un club la saison prochaine. La décision de recruter le joueur Lensois ressemble un peu à un panic buy, à Martin Satriano de donner tort à ceux qui pensent cela.