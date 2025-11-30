ICONSPORT_278337_0026
Martin Satriano - Olympique Lyonnais

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

OL30 nov. , 8:20
parClaude Dautel
1
Paulo Fonseca a encore une fois apporté son soutient à Martin Satriano, prêté par Lens à l'OL. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que le transfert de l'attaquant définitif est déjà acté ou presque.
Présent samedi en conférence de presse, à la veille du match contre le FC Nantes, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répondu à une question sur Martin Satriano, toujours muet en Ligue 1. Un cas de figure plutôt perturbant pour celui qui était censé compenser les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. « Je ne suis pas inquiet pour Martin Satriano. J’ai parlé avec lui, il a beaucoup progressé dans le jeu collectif, les mouvements qu’il a faits sont exactement ce que je veux qu’il fasse (...) Mon expérience me dit que le but arrivera », a notamment confié Paulo Fonseca, qui ne tire donc pas encore le signal d'alarme. Mais, ce que l'on ne savait pas, jusqu'à ce que L'Equipe le révèle, c'est qu'en fait l'option d'achat de 5 millions d'euros mise dans cette opération n'en est pas vraiment une. Sauf cataclysme, Martin Satriano sera toujours à l'OL la saison prochaine.

L'OL a une option d'achat obligatoire sur Satriano

Le quotidien sportif révèle que l'accord trouvé dans les derniers jours du mercato estival permet à l'Olympique Lyonnais de lever l'option en payant 5 millions d'euros à Lens. Mais cette option sera automatiquement levée si le club de Michele Kang conserve son statut professionnel pour la saison prochaine. Autrement dit, sauf si l'OL dépose le bilan, ce qui semble peu probable malgré un bilan comptable désastreux, le buteur uruguayen de 24 ans sera un joueur de Lyon en 2026-2027.
L'OL a donc tout intérêt à lui donner sa chance au maximum en attendant la signature d'Endrick au mercato d'hiver. Car si Satriano continue à ce rythme, avec un salaire de 120.000 euros par mois, il sera très difficile pour Lyon de lui trouver un club la saison prochaine. La décision de recruter le joueur Lensois ressemble un peu à un panic buy, à Martin Satriano de donner tort à ceux qui pensent cela.

1
Derniers commentaires

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

il est pas bon devant le but ca c'est claire il n'attire aucun defenseur ca c'est claire il est ultra brouillon dans son pressing ca c'est claire.. mais on ne peut pas lui reprocher de mouiller le maillot malgré son manque de talent

Le PSG ne ferme jamais la porte à Neymar

… Mais, le peuple parisien est aussi allé jusqu'au domicile de Neymar… Quelques Zultras et à la demande de Nak pour que NeyNey quitte le Pgégé 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ouin Ouin complot Ouin Ouin …🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

La faute sur Cheval c’est à la 12è mn , ça laisse le temps…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

