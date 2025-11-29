textor a fait tellement de mal a l ol il craque en direct iconsport 265299 0160 398213

L’OL dans le rouge, John Textor accuse Michele Kang

OL29 nov. , 15:30
parEric Bethsy
10
Ecarté de la présidence, John Textor reste l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. L’Américain a tenu à rappeler son statut et a profité de son démenti pour critiquer les méthodes de son successeur Michele Kang.
Les chiffres sont accablants. Publiés vendredi, les résultats annuels de l’Olympique Lyonnais confirment la gestion catastrophique de John Textor. Le club rhodanien a dépassé les 200 millions d’euros de perte sur l’exercice 2024-2025, contre seulement 25 millions d’euros l’année précédente. Autant dire que l’Américain menait Lyon droit vers la faillite, d’où sa mise à l’écart de la présidence.
Mais dans son droit de réponse sur Canal do TF, l’homme d’affaires rappelle son statut de grand patron à l’Olympique Lyonnais. « Ce qui n'est pas vrai, c'est l'affirmation selon laquelle j'ai été expulsé de Lyon, a démenti John Textor. Je reste l'actionnaire majoritaire, avec le contrôle de la majorité au conseil d'administration, et personne ne m'a expulsé de Lyon. Les documents d'Eagle Football garantissent ma présence au conseil d'administration de toutes les entités d'Eagle, y compris les clubs. »

En plus des fonctions conservées à Lyon, le dirigeant reste aussi aux commandes de Botafogo qui, selon lui, n’a toujours pas récupéré l’argent prêté au club français. « Avec tous les allers-retours, la différence entre toutes les transactions entre les entreprises, entre Botafogo et Lyon, n'est que de 30 millions de dollars (environ 26 millions d’euros) sur 18 mois, a-t-il confirmé. C’est parce qu’en juin, à la toute fin, nous avons envoyé de l’argent à Lyon pour les aider. Et il est aussi vrai que, à de nombreuses reprises, c’est Lyon qui nous a aidés. Oui, nous devons récupérer une partie de l’argent de Lyon, et nous allons le faire. »
Le problème pour John Textor, c’est que la nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais Michele Kang a détruit la passerelle entre les deux formations. « Elle a décidé de ne plus partager. Elle n'a pas le droit de faire cela, et c'est la nature même du litige », a expliqué l’Américain, bien décidé à insister auprès de celle qui récolte les lauriers depuis sa mise à l’écart.
10
Derniers commentaires

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

et toujours dans le but de vous faire comprendee l OM na rien demandé la dedans. jsute un influenceur de salon ou quelques journaleux en quete de notoriete disent le contraire. PSG championn. evidemmment qu on le sait tous

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

tu veux dire comme toi?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quasi l'équipe contre Tottenham. Encore Hernandez en espérant qu'il soit moins debile aujourd.hui. Il faut gagner le plus grand choc de la L1 pour mettre tout le monde d'accord. Allez Paris !!

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

tu mens comme toujours..... ave un budget, le PSG ne compte pas que sur les 3 joueurs manquants. par contre l OM avec cette infirmerie pleine, meme sxi elle se vide un peu, et toujours loin de l effectif du PSg. donc bien sur que c est du sarcasme tes conneries...... si le PSG meme evec une equipe C voir F. se doit d etre champions. juste pour qu a la fin tu puisses encore cracher sur l OM. on est pas si idiots hein. allez file champion

L’OL dans le rouge, John Textor accuse Michele Kang

Vu le bordel a l OL on en a pour 5ans pour revenir a une bonne equipe

Loading