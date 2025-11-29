OL : Martin Satriano est muet, Lyon ne le menace pas

Martin Satriano court toujours derrière son premier but avec l'OL en Ligue 1. Malgré cela, l'avant-centre prêté par le RC Lens bénéficie toujours de la confiance absolue de Paulo Fonseca.

Anthony Lopes, gardien de but emblématique de l'Olympique Lyonnais désormais au FC Nantes sera-t-il le premier à encaisser un but signé Martin Satriano en Championnat cette saison ? On aura la réponse ce dimanche soir. Mais en attendant, l'attaquant uruguayen, arrivé à l'OL pour succéder à Georges Mikautadze, bénéficie de la confiance totale de son entraîneur. Alors que Paulo Fonseca pourrait commencer à trouver le temps long, et même si Endrick est annoncé comme renfort au prochain mercato , Satriano n'a strictement aucune pression sur les épaules. Le message est clair.

Lyon attend avec impatience Endrick

A 24 heures du match OL-Nantes, le technicien portugais de Lyon était en conférence de presse. Et interrogé sur ce mutisme absolu de son buteur en Ligue 1, l'ancien coach de l'AC Milan a tenu une nouvelle fois à dire toute la confiance qu'il avait en celui qui est prêté cette saison à l'OL par le RC Lens. « Je ne suis pas inquiet pour Martin Satriano. J’ai parlé avec lui, il a beaucoup progressé dans le jeu collectif, les mouvements qu’il a faits sont exactement ce que je veux qu’il fasse. C’est un joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses, de mouvements offensifs au dernier match : il était dans les bons espaces, il a créé pour les autres avec l’intention de faire les choses dans les derniers moments de l’attaque. Il a progressé, et naturellement, il va marquer s’il continue comme il l’a fait au dernier match. Oui, il y a aussi la confiance, c’est un attaquant. Mais ça arrivera naturellement. C’est un joueur qui travaille beaucoup défensivement, pour moi c’est important qu’il travaille aussi sur la pression. Mon expérience me dit que le but arrivera », a confié Paulo Fonseca.

Tolisso meilleur buteur de l'OL, c'est énorme

Avec un seul but marqué, en Europa League, Martin Satriano est bien loin de celui qui est actuellement le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. En effet, depuis son triplé contre le Maccabi Tel Aviv, c'est Corentin Tolisso qui est le goleador de l'OL avec sept réalisations, devant Sulc (5 buts) et Moreira (3 buts). Un classement totalement suréaliste, mais qui n'empêche pas Lyon de briller sur la scène européenne, mais nettement moins dans le championnat de France. Et c'est bien là le problème pour l'Olympique Lyonnais et Martin Satriano.