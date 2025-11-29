ICONSPORT_278337_0026
Martin Satriano - Olympique Lyonnais

OL : Martin Satriano est muet, Lyon ne le menace pas

OL29 nov. , 18:30
parClaude Dautel
1
Martin Satriano court toujours derrière son premier but avec l'OL en Ligue 1. Malgré cela, l'avant-centre prêté par le RC Lens bénéficie toujours de la confiance absolue de Paulo Fonseca.
Anthony Lopes, gardien de but emblématique de l'Olympique Lyonnais désormais au FC Nantes sera-t-il le premier à encaisser un but signé Martin Satriano en Championnat cette saison ? On aura la réponse ce dimanche soir. Mais en attendant, l'attaquant uruguayen, arrivé à l'OL pour succéder à Georges Mikautadze, bénéficie de la confiance totale de son entraîneur. Alors que Paulo Fonseca pourrait commencer à trouver le temps long, et même si Endrick est annoncé comme renfort au prochain mercato, Satriano n'a strictement aucune pression sur les épaules. Le message est clair.

Lyon attend avec impatience Endrick

A 24 heures du match OL-Nantes, le technicien portugais de Lyon était en conférence de presse. Et interrogé sur ce mutisme absolu de son buteur en Ligue 1, l'ancien coach de l'AC Milan a tenu une nouvelle fois à dire toute la confiance qu'il avait en celui qui est prêté cette saison à l'OL par le RC Lens. « Je ne suis pas inquiet pour Martin Satriano. J’ai parlé avec lui, il a beaucoup progressé dans le jeu collectif, les mouvements qu’il a faits sont exactement ce que je veux qu’il fasse. C’est un joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses, de mouvements offensifs au dernier match : il était dans les bons espaces, il a créé pour les autres avec l’intention de faire les choses dans les derniers moments de l’attaque. Il a progressé, et naturellement, il va marquer s’il continue comme il l’a fait au dernier match. Oui, il y a aussi la confiance, c’est un attaquant. Mais ça arrivera naturellement. C’est un joueur qui travaille beaucoup défensivement, pour moi c’est important qu’il travaille aussi sur la pression. Mon expérience me dit que le but arrivera  », a confié Paulo Fonseca.

Tolisso meilleur buteur de l'OL, c'est énorme

Avec un seul but marqué, en Europa League, Martin Satriano est bien loin de celui qui est actuellement le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. En effet, depuis son triplé contre le Maccabi Tel Aviv, c'est Corentin Tolisso qui est le goleador de l'OL avec sept réalisations, devant Sulc (5 buts) et Moreira (3 buts). Un classement totalement suréaliste, mais qui n'empêche pas Lyon de briller sur la scène européenne, mais nettement moins dans le championnat de France. Et c'est bien là le problème pour l'Olympique Lyonnais et Martin Satriano.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 24 Attaquant

Europa League

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
Takumi Minamino
Ligue 1

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_256887_0142 (1)
Ligue 1

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

18:59
Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco
18:57
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
18:53
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:25
Paris FC - Auxerre : Les compos (19h sur Ligue 1+)
18:15
Esp : Le Barça prend les commandes de la Liga
18:00
Signature annulée, le Real a déçu Kylian Mbappé
17:27
PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin
17:00
OM : Tapie « comme les tueurs en série », la grave accusation

Derniers commentaires

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Bravo Monaco vous m'avez régalé

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Ravi de pouvoir te faire plaisir

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Tg, si Turpin voulait favoriser le PSG il aurait mis rouge des la 15eme minute a Camara... Ensuite je ne savais pas que Oullins Pierre Benite ds la metropole Lyonnais etait a 80km de Paris ?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) vient mettre un carton rouge imaginaire à un monégasque pour sauver le PSG. Un pénalty sera-t-il offert au PSG ?

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) met un carton rouge imaginaire au monégasque pour sauver le PSG de la défaite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading