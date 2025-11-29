Tolisso ne quittera pas l'OL pour jouer le Mondial 2026

Auteur d'un improbable triplé jeudi en Europa Legue, Corentin Tolisso espère toujours pouvoir retrouver l'équipe de France. Mais il refuse d'envisager un départ de l'OL pour convaincre Didier Deschamps.

J’ai des choix à faire, Corentin fait toujours partie de la réflexion, il a un rôle qui a évolué, plus offensif, où il est performant avec son club.. Il a aussi un vécu, comme certains, et il reste dans la réflexion pour maintenant et l’avenir. » Didier Deschamps l'a récemment dit, il ne referme pas les portes des Bleus au capitaine de l'Olympique Lyonnais. Mais nombreux sont les consultants et les supporters de l'OL qui estiment que » Didier Deschamps l'a récemment dit, il ne referme pas les portes des Bleus au capitaine de l'Olympique Lyonnais. Mais nombreux sont les consultants et les supporters de l'OL qui estiment que le sélectionneur national n'accordera jamais sa confiance à Corentin Tolisso , pour la simple raison qu'il porte le maillot de Lyon. En conférence de presse, le milieu de terrain de 31 ans a balayé d'un revers de la main cette théorie d'un complot anti-Olympique Lyonnais de la part de Didier Deschamps. Et il a également fait clairement savoir qu'il n'envisage pas de partir de l'OL en janvier prochain pour se donner une chance de jouer le Mondial 2026 avec la France.

Tolisso veut la France et l'OL en même temps

Pour le champion du monde 2018, ce sont ses performances avec l'Olympique Lyonnais qui finiront par convaincre le coach de l'équipe de France de le retenir une nouvelle fois et pas un changement de club. « Je ne me suis pas posé cette question. Même si beaucoup de gens disent que le sélectionneur n'aime pas l'OL, je n'y crois pas forcément. Ce n'est pas une option de quitter l'OL, surtout au mois de janvier, a précisé l’emblématique capitaine de Lyon, qui a une confiance absolue concernant ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d'être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J'y crois dur comme fer. La Coupe du Monde 2026 est un objectif. Ça m’aide à performer sur le terrain car je sais où je veux aller. Il reste encore six mois. »

Le seul problème pour Corentin Tolisso est qu'il n'y aura plus énormément de matchs de l'équipe de France avant l'annonce du groupe retenu par Didier Deschamps pour jouer le Mondial. Le sélectionneur national devra faire un sacré revirement pour convoquer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, mais avec DD on n'est pas à une surprise près.