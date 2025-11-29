ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

Tolisso ne quittera pas l'OL pour jouer le Mondial 2026

OL29 nov. , 22:00
parClaude Dautel
1
Auteur d'un improbable triplé jeudi en Europa Legue, Corentin Tolisso espère toujours pouvoir retrouver l'équipe de France. Mais il refuse d'envisager un départ de l'OL pour convaincre Didier Deschamps.
« J’ai des choix à faire, Corentin fait toujours partie de la réflexion, il a un rôle qui a évolué, plus offensif, où il est performant avec son club.. Il a aussi un vécu, comme certains, et il reste dans la réflexion pour maintenant et l’avenir. » Didier Deschamps l'a récemment dit, il ne referme pas les portes des Bleus au capitaine de l'Olympique Lyonnais. Mais nombreux sont les consultants et les supporters de l'OL qui estiment que le sélectionneur national n'accordera jamais sa confiance à Corentin Tolisso, pour la simple raison qu'il porte le maillot de Lyon. En conférence de presse, le milieu de terrain de 31 ans a balayé d'un revers de la main cette théorie d'un complot anti-Olympique Lyonnais de la part de Didier Deschamps. Et il a également fait clairement savoir qu'il n'envisage pas de partir de l'OL en janvier prochain pour se donner une chance de jouer le Mondial 2026 avec la France.

Tolisso veut la France et l'OL en même temps

Pour le champion du monde 2018, ce sont ses performances avec l'Olympique Lyonnais qui finiront par convaincre le coach de l'équipe de France de le retenir une nouvelle fois et pas un changement de club. « Je ne me suis pas posé cette question. Même si beaucoup de gens disent que le sélectionneur n'aime pas l'OL, je n'y crois pas forcément. Ce n'est pas une option de quitter l'OL, surtout au mois de janvier, a précisé l’emblématique capitaine de Lyon, qui a une confiance absolue concernant ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d'être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J'y crois dur comme fer. La Coupe du Monde 2026 est un objectif. Ça m’aide à performer sur le terrain car je sais où je veux aller. Il reste encore six mois. »
Le seul problème pour Corentin Tolisso est qu'il n'y aura plus énormément de matchs de l'équipe de France avant l'annonce du groupe retenu par Didier Deschamps pour jouer le Mondial. Le sélectionneur national devra faire un sacré revirement pour convoquer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, mais avec DD on n'est pas à une surprise près.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0339
OL

OL : Pour Nantes, c’est mission quasi impossible

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_278477_0032
Ligue 1

L1 : Le Paris FC et Auxerre se neutralisent

Fil Info

21:30
OL : Pour Nantes, c’est mission quasi impossible
20:54
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
20:53
L1 : Le Paris FC et Auxerre se neutralisent
20:52
PSG : Luis Enrique est furieux
20:30
La FIFA pense à un piège contre les simulateurs
20:21
OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:10
OL : Le groupe contre Nantes avec un absent majeur (off.)
20:00
OM : Retour inattendu, Payet a surpris Marseille

Derniers commentaires

Tolisso ne quittera pas l'OL pour jouer le Mondial 2026

Ça va être compliqué avec un kanté énorme et infatigable

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Un OM complètement nul

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je n'avais pas encore vu jouer Toulouse cette saison et je remarque que les joueurs doivent être cotorep, ils sont toujours au sol à souffrir du dos, de la cheville, de la tête, du genou. Faut prendre la retraite à ce niveau de souffrance. Sinon, Toulouse joue bien le coup, une action, un but, puis ça reste dans sa moitié de terrain en tombant par terre. Ca va être dur de marquer 2 buts.

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Un second but pour Toulouse serait parfait

L’OL dans le rouge, John Textor accuse Michele Kang

Osef, y a successeuse ou successrice qui s'imposent ;-)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading