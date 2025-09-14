OL : Satriano refuse de remplacer Mikautadze

ICONSPORT_265948_0045

L’OL a surpris tout le monde en misant uniquement sur Martin Satriano pour remplacer Georges Mikautadze. Mais pour le buteur prêté par le RC Lens, il ne sera pas question d’imiter l’international géorgien.
Les dernières heures du mercato ont été douloureuses pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a réussi à conserver Malick Fofana. En revanche, il n’a pas été possible d’en faire de même avec Georges Mikautadze. L’international géorgien a fait ses valises, direction l’Espagne et Villarreal, où il a été vendu pour plus de 30 millions d’euros.
Pour compenser cette énorme perte, l’OL a misé sur Martin Satriano, prêté avec obligation d’achat par le Racing Club de Lens. Une arrivée accueillie avec scepticisme du côté de Lyon, où l’on regrette le départ de Mikautadze et où l’on craint que Satriano ne soit pas suffisamment armé pour compenser un tel départ. Une chose est en tout cas certaine, l’ancien buteur de l’Inter Milan et de Brest ne marchera pas sur les pas de l’ex-numéro 69 des Gones.

Satriano, un profil différent de Mikautadze

Son style de jeu n’a rien à voir avec celui de Mikautadze, et Satriano va donc automatiquement modifier le jeu offensif de l’OL selon le site Olympique et Lyonnais. « Il y a donc de l'attente afin de savoir ce que Satriano peut apporter à un club du standing de l'OL, qui n'a pas pu recruter un deuxième 9. Néanmoins, il ne faut pas compter sur l'ancien de l'Inter Milan pour faire du Mikautadze » notent nos confrères, qui ajoutent que Satriano est un joueur plus fixe que Mikautadze, lequel est à l’aise dans les petits espaces, qui n’hésite pas à se déplacer et qui dispose d’une technique bien plus élevée que celle de Satriano.

« Je pense que c'est un bon attaquant qui connaît bien notre championnat » a tout de même tempéré Paulo Fonseca il y a quelques jours face à la presse. Martin Satriano va en tout cas devoir s’adapter à sa nouvelle équipe, avec la lourde responsabilité de faire oublier Georges Mikautadze. Face à Rennes ce dimanche, il risque toutefois de débuter sur le banc, l’OL ayant très bien fonctionné contre l’OM il y a deux semaines en évoluant sans pur numéro neuf.
