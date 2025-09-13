habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364

L’OL fait peur, Rennes sort l’artillerie lourde

Rennes13 sept. , 16:00
parEric Bethsy
Satisfait du gros recrutement opéré par ses dirigeants, Habib Beye doit maintenant profiter du potentiel de son effectif. Pour la première fois de la saison, l’entraîneur du Stade Rennais pourra associer ses deux attaquants Estéban Lepaul et Breel Embolo lors du choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir.
Habib Beye n’a pas à se plaindre. Cet été, Rennes a fait le nécessaire pour éjecter les joueurs indésirables aux yeux de son entraîneur. Et la direction a surtout renforcé l’effectif avec de nombreuses recrues de qualité. « Je suis très satisfait du groupe que j’ai à ma disposition, a validé le technicien en conférence de presse. On a ramené de la qualité à des postes où on en avait besoin. On a le groupe qu’on voulait, le nombre de joueurs qu’on voulait, il n’y a de pénurie sur aucun poste. » Et surtout pas en pointe où les Rouge et Noir peuvent désormais compter sur les recrues Estéban Lepaul et Breel Embolo.
Les deux hommes n’étaient pas forcément les premiers choix des dirigeants. Mais force est de constater que Rennes s’est offert deux attaquants complémentaires. L’ancien Monégasque, capable de peser sur les défenses, libérait les espaces pour Mika Biereth sur le Rocher. Un travail qui devrait profiter à l’avant-centre recruté à Angers. « Estéban a des qualités similaires à celles de Mika, compare Breel Embolo. Moi, j’aime faire marquer et aussi marquer bien sûr, mais ce que je veux c’est surtout gagner ! »
Leur association pourrait donc faire le bonheur d’un buteur aussi efficace qu’Estéban Lepaul. « L’arrivée de Breel va faire du bien, j’ai envie d’apprendre de joueurs comme lui qui ont plus de vécu et d’expérience, s’est-il réjoui. J’adore prendre les espaces, la profondeur et surtout être dans la surface. Mon profil va être complémentaire de celui de Breel, je ne crains pas du tout ça ! » A priori, les craintes sont plutôt du côté des adversaires. A commencer par l’Olympique Lyonnais, le co-leader de Ligue 1 qui découvrira le nouveau duo rennais dimanche soir au Roazhon Park.
