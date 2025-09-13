ICONSPORT_213914_0092

OL : Arkadiusz Milik à Lyon, c’est validé

OL13 sept. , 17:30
parCorentin Facy
L’OL ne s’interdit pas de recruter un joker en attaque dans les semaines à venir ou durant le prochain mercato hivernal. Ces dernières heures, le nom d’Arkadiusz Milik a été évoqué à la surprise générale.
Les derniers jours du mercato ont été plus difficiles que prévu à l’Olympique Lyonnais avec le départ de Georges Mikautadze. L’international géorgien a été vendu à prix d’or du côté de Villarreal et pour le remplacer, l’OL s’est contenté de Martin Satriano, prêté avec obligation d’achat par le RC Lens. Chez les supporters, on estime que cela ne suffit pas à compenser le départ d’un joueur tel que Mikautadze, un avis partagé par les dirigeants lyonnais.

Arek Milik, une bonne idée pour l'OL

Ceux-ci n’ont pas réussi à trouver le joueur idéal avant la fin du mercato, mais ils envisagent toujours de se renforcer. Ces derniers jours, le nom d’Arkadiusz Milik a été évoqué. L’OL serait intéressé par le buteur polonais sous contrat avec la Juventus Turin et qui a notamment marqué 16 buts en 40 matchs sous les couleurs de l’OM. Dans un sondage publié sur Foot01, nous vous avons justement demandé si Arkadiusz Milik serait « une bonne recrue » pour l’Olympique Lyonnais.
Capture d’écran 2025-09-13 à 14.49.01
Vous avez été nombreux à répondre et pour 56% d’entre vous, il ne fait aucun doute que les Gones feraient une très belle affaire en récupérant Arek Milik lors du prochain mercato hivernal. 44% des votants sont plus mesurés, sans doute en raison des problèmes physiques récurrents du joueur, qui avait tout de même été assez épargné dans l’ensemble lors de son passage à l’Olympique de Marseille.
Reste maintenant à voir si financièrement, Matthieu Louis-Jean aura la possibilité d’accélérer sur cette piste ou si Arkadiusz Milik sera hors de portée pour l’OL. Une chose est certaine, un tel renfort donnerait tout de suite une autre allure au secteur offensif lyonnais, d’autant que son profil est totalement complémentaire avec des joueurs tels que Corentin Tolisso ou encore Malick Fofana.

Ligue 1

14 septembre 2025 à 20:45
Rennes
20:45
Olympique Lyonnais
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Auxerre
33102-224
14
Paris
33102-358
15
Nantes
34103-213
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

