OL : Arkadiusz Milik à Lyon, c’est validé

L’OL ne s’interdit pas de recruter un joker en attaque dans les semaines à venir ou durant le prochain mercato hivernal. Ces dernières heures, le nom d’Arkadiusz Milik a été évoqué à la surprise générale.

Les derniers jours du mercato ont été plus difficiles que prévu à l’Olympique Lyonnais avec le départ de Georges Mikautadze. L’international géorgien a été vendu à prix d’or du côté de Villarreal et pour le remplacer, l’OL s’est contenté de Martin Satriano, prêté avec obligation d’achat par le RC Lens. Chez les supporters, on estime que cela ne suffit pas à compenser le départ d’un joueur tel que Mikautadze, un avis partagé par les dirigeants lyonnais.

Arek Milik, une bonne idée pour l'OL

« une bonne recrue » pour l’Olympique Lyonnais. Ceux-ci n’ont pas réussi à trouver le joueur idéal avant la fin du mercato, mais ils envisagent toujours de se renforcer. Ces derniers jours, le nom d’Arkadiusz Milik a été évoqué. L’OL serait intéressé par le buteur polonais sous contrat avec la Juventus Turin et qui a notamment marqué 16 buts en 40 matchs sous les couleurs de l’OM. Dans un sondage publié sur Foot01 , nous vous avons justement demandé si Arkadiusz Milik seraitpour l’Olympique Lyonnais.

Vous avez été nombreux à répondre et pour 56% d’entre vous, il ne fait aucun doute que les Gones feraient une très belle affaire en récupérant Arek Milik lors du prochain mercato hivernal. 44% des votants sont plus mesurés, sans doute en raison des problèmes physiques récurrents du joueur, qui avait tout de même été assez épargné dans l’ensemble lors de son passage à l’Olympique de Marseille.

Reste maintenant à voir si financièrement, Matthieu Louis-Jean aura la possibilité d’accélérer sur cette piste ou si Arkadiusz Milik sera hors de portée pour l’OL. Une chose est certaine, un tel renfort donnerait tout de suite une autre allure au secteur offensif lyonnais, d’autant que son profil est totalement complémentaire avec des joueurs tels que Corentin Tolisso ou encore Malick Fofana.