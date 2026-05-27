ICONSPORT_367229_0194

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Europa Conference League27 mai , 22:59
parMehdi Lunay
1
Finale de la Ligue Conférence 2025-2026
Red Bull Arena (Leipzig)
Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0
But : Mateta (51e)
Dans une finale européenne inédite avec deux néophytes à ce niveau, la première période était soporifique. Crystal Palace se réveillait après le repos et prenait les choses en main. Jean-Philippe Mateta plaçait les Londoniens en tête en reprenant dans le but vide une frappe détournée par le gardien espagnol. Trop limité offensivement, le Rayo Vallecano ne revenait jamais et évitait même le 2-0 à plusieurs reprises. Crystal Palace gagne son premier trophée européen et jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Les clubs anglais raflent une deuxième coupe d'Europe après Aston Villa en C3. En attendant Arsenal ?
Articles Recommandés
Boudaoui ICONSPORT_275756_0244
OGC Nice

L1-L2 : Enorme tuile pour Nice avant de retrouver l'ASSE

ICONSPORT_366912_0778
Lens

Prolongation en vue, le gros coup de Lens

ICONSPORT_366589_0280
OM

Nice va gâcher la première réussite de l'OM

Beaujoire ICONSPORT_366593_0145
FC Nantes

L2 : Nantes va démarrer la saison à huis clos

Fil Info

27 mai , 23:16
L1-L2 : Enorme tuile pour Nice avant de retrouver l'ASSE
27 mai , 23:00
Prolongation en vue, le gros coup de Lens
27 mai , 22:30
Nice va gâcher la première réussite de l'OM
27 mai , 22:13
L2 : Nantes va démarrer la saison à huis clos
27 mai , 22:00
Rennes vise 3 recrues avant le 29 juin
27 mai , 21:47
ECL : La finale interrompue pour un malaise
27 mai , 21:30
TV : Grégory Schneider manque de respect à Arsenal et fait polémique
27 mai , 21:00
Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent
27 mai , 20:40
PSG : « Ils ont insulté ma mère », Nasri règle ses comptes

Derniers commentaires

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

TV : Grégory Schneider manque de respect à Arsenal et fait polémique

Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

CalendrierRésultats

Loading