L'OL refusera toutes les offres pour ces deux joueurs

Dès le coup de sifflet final du dernier match de la saison, qui a scellé la quatrième place de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, Matthieu Louis-Jean l'a reconnu, le mercato de l'OL sera en deux phases
. La première sera rapidement faite, afin que Paulo Fonseca puisse avoir des renforts pour jouer le 3e tour, puis éventuellement le barrage de qualification pour la Ligue des champions, puis une deuxième phase en fonction de la qualification ou non de l'OL pour la C1, avec des moyens financiers à la hauteur. Mais du côté des dirigeants de Lyon, même si on est conscient qu'il faudra probablement vendre des joueurs pour équilibrer le budget, en attendant une éventuelle manne financière de l'UEFA, deux joueurs sont d'ores et déjà placés en dehors du mercato et n'auront pas de bon de sortie cet été, pour peu qu'ils en veuillent un.
Le site Olympiques et Lyonnais
confirme que du côté de la direction lyonnaise, en accord avec le staff technique, il a été décrété que Corentin Tolisso et Tyler Morton ne seront pas transférés lors du prochain mercato. Concernant le capitaine français de l'Olympique Lyonnais, qui a encore un an de contrat, il y avait peu de doutes. En effet, le milieu de terrain de l'OL a clairement fait savoir qu'il serait là la saison prochaine, même si celui qui est le plus gros salaire du club avec 5,4ME par an arrive dans l'ultime année de son engagement. Pour le joueur anglais, Lyon devra résister à des offres venues de l'autre côté de la Manche, où l'ancien joueur de Liverpool suscite de l'intérêt
. Notamment du côté de Hull City, fraîchement promu en Premier League et qui aimerait bien faire revenir le joueur que les Reds lui avaient prêté avant qu'il ne s'engage à l'Olympique Lyonnais.