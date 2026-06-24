OL : Piquer l'argent de Lyon, c'était le plan secret de l'OM

L'Olympique Lyonnais devrait rapidement être dans de bonnes mains, puisque Michele Kang est lancé dans le rachat du club rhodanien. Du côté de l'Olympique de Marseille, qui doit encore fournir des documents à la DNCG, on pensait pouvoir récupérer la place européenne de Lyon pour avoir un meilleur budget.

L'Equipe, du côté du Vélodrome, on avait une idée assez saugrenue pour ne pas se retrouver dans une telle situation, c'est de compter sur les soucis de Lyon pour se tirer d'affaire. L'OL et l' OM avaient rendez-vous mardi devant le gendarme financier du football français, les deux clubs ne sont pas repartis des bureaux parisiens avec la même confiance. Tandis que Michele Kang a dévoilé son plan de reprise de l'Olympique Lyonnais , et attend avec confiance la décision de la DNCG, Stéphane Richard a lui été prié de donner plus d'informations sur la situation réelle des comptes de l'Olympique de Marseille. Autrement dit, l'OM a été recalé et le futur président de Marseille puisqu'il entrera en fonction le 3 juillet, va devoir repasser devant la DCNG. Mais comme l'explique, du côté du Vélodrome, on avait une idée assez saugrenue pour ne pas se retrouver dans une telle situation, c'est de compter sur les soucis de Lyon pour se tirer d'affaire.

L'OM pensait récupérer la place de l'OL

L'idée marseillaise, évoquée en fin de saison par des dirigeants phocéens, c'est que l'UEFA refuse d'engager l'Olympique Lyonnais pour les coupes européennes cette saison, et que donc l'OM joue les barrages de qualification pour la Ligue des champions . Dans ce monde rêvé par l'Olympique de Marseille, le club phocéen aurait donc récupéré la place de Lyon, se serait évidemment qualifié pour la C1 et pouvait donc compter sur les revenus de cette compétition. Ayant constaté que l'UEFA n'a rien eu à dire à la gestion de l'Olympique Lyonnais, l'OM a donc dû trouver de quoi convaincre la DNCG que financièrement il y avait des solutions pour s'en sortir.

Du côté des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas commenté les espoirs marseillais de voir l'OL se faire punir. Mais il ne fait nul doute que la situation actuelle doit doucement les faire sourire. Car tandis que l'OL va pouvoir entamer sereinement sa préparation de son marathon estival pour atteindre la Ligue des champions, l'OM est encore en pleine galère pour faire valider son budget par la DNCG.