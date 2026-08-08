CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher

François Letexier était présent lors de la Coupe du monde 2026. L'arbitre français n'a pas fait que des heureux, notamment en Égypte.

La Coupe du monde 2026 s'est terminée et, pour certains, elle aura laissé des traces. François Letexier avait notamment l'honneur d'arbitrer plusieurs rencontres lors de la compétition, un véritable aboutissement dans la carrière de l'arbitre français. Il a notamment dirigé le huitième de finale entre l'Égypte et l'Argentine. L'Albiceleste avait finalement réussi à s'imposer 3-2 au terme d'une rencontre particulièrement accrochée. Plusieurs décisions arbitrales avaient alors fait polémique. Letexier, mais aussi son arbitre vidéo Willy Delajod, ne laisseront donc pas un souvenir impérissable aux Pharaons.

Des menaces importantes venues d'Egypte

Les deux Français ont été vivement critiqués pour leur arbitrage et un prétendu favoritisme en faveur de l'Argentine. Selon les dernières informations du Sun, François Letexier a reçu au total plus de 6000 menaces sur WhatsApp. Son collègue Willy Delajod a lui aussi reçu des menaces de mort de la part de supporters égyptiens en colère. D'autres acteurs de la Coupe du monde ont également été la cible de messages particulièrement virulents durant la compétition organisée en Amérique du Nord. Des comportements évidemment condamnables, qui montrent une nouvelle fois jusqu'où peuvent aller certains supporters lorsque la passion dépasse les limites.

Malgré cette polémique, François Letexier et Willy Delajod peuvent désormais se concentrer sur la suite de leur carrière. Après plusieurs semaines intenses aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les deux arbitres français ont pu profiter de quelques jours de repos avant de reprendre le chemin des terrains. Ils seront bientôt attendus sur les pelouses de Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne, avec de nouvelles rencontres à arbitrer et de nouveaux défis importants à relever.

Cette Coupe du monde aura en tout cas été une expérience particulièrement marquante pour les deux arbitres français.