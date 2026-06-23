L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

L'Olympique Lyonnais a confirmé ce mardi le rachat très probable du club par Michele Kang. L'opération doit encore être validée par la DNCG, mais du côté de l'OL on sait que l'affaire est réglée.

Michele Kang s'est présentée il y a quelques heures devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, et si la femme d'affaires a fait le déplacement jusqu'à Paris, c'est que le sujet était très sérieux. En effet, un an après avoir évité une très lourde sanction à l'Olympique Lyonnais, la milliardaire de 67 ans a trouvé un accord pour prendre les commandes du club. « Dans le cadre de cet accord, Michele Kang s’est engagée personnellement à racheter la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco et deviendrait, seule, l’actionnaire de contrôle de l’OL. Par ailleurs, Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 millions d’euros (75ME en prenant en compte les coûts de transaction) dans le Groupe, dont 31 millions dès le « closing ». En parallèle, les principaux prêteurs de l’OL ont consenti certaines facilités sur les 18 prochains mois, sous réserve de la réalisation des opérations susvisées. Cet acte fort de leur part témoigne de leur soutien à la future actionnaire et dirigeante », précise l'Olympique Lyonnais.

Michele Kang injecte 31ME dès maintenant dans les comptes de l'OL

De son côté, Michele Kang s'est réjouie de cet accord qui permet de mettre irrévocablement fin au triste épisode John Textor. « C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique Lyonnais. Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel. Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL. Nous allons poursuivre nos efforts sur tous les fronts pour refaire de notre club l’un des leaders du football européen, mais aussi un acteur majeur de la métropole de Lyon », a prévenu la femme d'affaires, qui était déjà la propriétaire des OL Lyonnes. De fait, l'OL quittera la planète Eagle Football et redeviendra OL Groupe.