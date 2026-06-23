Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
Michele Kang - Olympique Lyonnais

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

OL23 juin , 17:00
parClaude Dautel
9
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique Lyonnais a confirmé ce mardi le rachat très probable du club par Michele Kang. L'opération doit encore être validée par la DNCG, mais du côté de l'OL on sait que l'affaire est réglée.
Michele Kang s'est présentée il y a quelques heures devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, et si la femme d'affaires a fait le déplacement jusqu'à Paris, c'est que le sujet était très sérieux. En effet, un an après avoir évité une très lourde sanction à l'Olympique Lyonnais, la milliardaire de 67 ans a trouvé un accord pour prendre les commandes du club. « Dans le cadre de cet accord, Michele Kang s’est engagée personnellement à racheter la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco et deviendrait, seule, l’actionnaire de contrôle de l’OL. Par ailleurs, Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 millions d’euros (75ME en prenant en compte les coûts de transaction) dans le Groupe, dont 31 millions dès le « closing ». En parallèle, les principaux prêteurs de l’OL ont consenti certaines facilités sur les 18 prochains mois, sous réserve de la réalisation des opérations susvisées. Cet acte fort de leur part témoigne de leur soutien à la future actionnaire et dirigeante », précise l'Olympique Lyonnais.

Michele Kang injecte 31ME dès maintenant dans les comptes de l'OL

De son côté, Michele Kang s'est réjouie de cet accord qui permet de mettre irrévocablement fin au triste épisode John Textor. « C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique Lyonnais. Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel. Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL. Nous allons poursuivre nos efforts sur tous les fronts pour refaire de notre club l’un des leaders du football européen, mais aussi un acteur majeur de la métropole de Lyon », a prévenu la femme d'affaires, qui était déjà la propriétaire des OL Lyonnes. De fait, l'OL quittera la planète Eagle Football et redeviendra OL Groupe.
Articles Recommandés
Pierre Emerick Aubameyang ICONSPORT 267501 0501
OM

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

ICONSPORT 361251 0191
RCSA

Gary O’Neil quitte déjà Strasbourg

ICONSPORT_368414_0179
Liga

Real : Tchouaméni poussé dehors en plein Mondial

Nantes
FC Nantes

Le FC Nantes officialise la signature d'un international camerounais

Fil Info

23 juin , 17:30
Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé
23 juin , 17:25
Gary O’Neil quitte déjà Strasbourg
23 juin , 16:30
Real : Tchouaméni poussé dehors en plein Mondial
23 juin , 16:10
Le FC Nantes officialise la signature d'un international camerounais
23 juin , 16:00
EdF : Haaland provoque la France, Deschamps va apprécier
23 juin , 15:30
PSG : Luis Enrique donne au Barça le prix exact pour signer Barcola
23 juin , 15:10
TV : Portugal-Ouzbékistan, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
23 juin , 15:08
Ita : Gattuso officiellement entraîneur de la Lazio
23 juin , 15:04
TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Derniers commentaires

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

Merci Pierre-Emerick, une légende vivante du Vélodrome!

TV : France Pierron mise sur la touche jusqu'à la fin de saison

C’est un peu ce qu’on te dit , tu ramènes tout à toi … vois plus large , sois plus cool… 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : France Pierron mise sur la touche jusqu'à la fin de saison

Et ton aurtografffe, ça montre aussi ton niveau ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG : Luis Enrique donne au Barça le prix exact pour signer Barcola

Bah, lui, c’est dans la tête, dommage mais il ne veut pas changer son style ‘faussement dilettante ‘ et c’est finalement pour ça qu’il est aussi super sub en EdF… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

Normal , elle vient de proposer 700 millions d’euros pour le club 600 de dette 70 injecté 30 rachat des parts Et on redevient OL Groupe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading