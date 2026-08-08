Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours

Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours

PSG08 août , 14:00
parCorentin Facy
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Le PSG est toujours déterminé à s’offrir Mika Godts pour renforcer son secteur offensif mais à ce stade, les négociations avec l’Ajax n’ont toujours pas abouti à un accord malgré une nouvelle offre parisienne.
Après avoir bouclé la signature de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain espère finaliser l’arrivée de Mika Godts dans les jours à venir. L’international belge de l’Ajax Amsterdam est la priorité de Luis Enrique et de Luis Campos sur le poste d’ailier, un renfort important puisque Bradley Barcola et/ou Ibrahim Mbaye pourraient s’en aller dans les jours qui viennent. Néanmoins, les négociations avec l’Ajax Amsterdam ne sont pas si simples pour Godts puisque le club néerlandais, conscient du diamant brut qu’il détient avec le joueur belge, ne souhaite pas brader l’ailier de 21 ans.
A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, le double champion d’Europe en titre fait en tout cas le forcing pour que le dossier se débloque. Et pour preuve, le Paris Saint-Germain aurait récemment transmis une offre à hauteur de 53 millions d’euros pour Mika Godts. « La dernière offre formulée hier par le Paris Saint-Germain pour Mika Godts serait proche des 53 millions d’euros, bonus compris. Une nouvelle offensive qui confirme la volonté du club parisien de boucler rapidement l’arrivée de l’ailier belge de l’Ajax » confirme le compte spécialisé avant de conclure.
« Après une première proposition refusée, le PSG est revenu à la charge avec une offre nettement revue à la hausse. Et malgré les exigences élevées de l’Ajax, Paris reste confiant dans ce dossier (…) Les discussions se poursuivent entre les deux clubs et le PSG estime toujours que l’opération peut aboutir » peut-on lire. Autrement dit, l’optimisme reste de rigueur dans les rangs du Paris Saint-Germain mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les deux clubs. Mika Godts, qui a très vite donné sa préférence au Paris SG, espère de son côté que l’issue sera trouvée rapidement entre les deux clubs alors que d’autres formations européennes le courtisent, à l’instar par exemple de Liverpool.
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