Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours

Le PSG est toujours déterminé à s’offrir Mika Godts pour renforcer son secteur offensif mais à ce stade, les négociations avec l’Ajax n’ont toujours pas abouti à un accord malgré une nouvelle offre parisienne.

Après avoir bouclé la signature de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain espère finaliser l’arrivée de Mika Godts dans les jours à venir. L’international belge de l’Ajax Amsterdam est la priorité de Luis Enrique et de Luis Campos sur le poste d’ailier, un renfort important puisque Bradley Barcola et/ou Ibrahim Mbaye pourraient s’en aller dans les jours qui viennent. Néanmoins, les négociations avec l’Ajax Amsterdam ne sont pas si simples pour Godts puisque le club néerlandais, conscient du diamant brut qu’il détient avec le joueur belge, ne souhaite pas brader l’ailier de 21 ans.

A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, le double champion d’Europe en titre fait en tout cas le forcing pour que le dossier se débloque. Et pour preuve, le Paris Saint-Germain aurait récemment transmis une offre à hauteur de 53 millions d’euros pour Mika Godts. « La dernière offre formulée hier par le Paris Saint-Germain pour Mika Godts serait proche des 53 millions d’euros, bonus compris. Une nouvelle offensive qui confirme la volonté du club parisien de boucler rapidement l’arrivée de l’ailier belge de l’Ajax » confirme le compte spécialisé avant de conclure.