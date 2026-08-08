Hambourg-Lille : La compo lilloise (15h sur Ligue1+)

Y avait bcp plus simple avec des joueurs libres à ce poste, en début de mercato...
flop...
8 à 10 millions pour l'OL ? ^^
La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.
ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..
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𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑶' 😤 Découvrez le XI des Dogues pour ce quatrième match de préparation 👀 Coup d’envoi dans une heure 🔜 #HSVLOSC @NBFootball