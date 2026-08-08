Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée

Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée

OL08 août , 15:00
parCorentin Facy
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A la recherche d’un latéral droit, l’OL a sondé Thomas Meunier, en fin de contrat avec Lille et qui s’est finalement engagé avec Sunderland. Financièrement, les prétentions du Belge étaient trop élevées pour Lyon.
Pas satisfait des performances de Clinton Mata et d’Ainsley Maitland-Niles, l’Olympique Lyonnais s’est activement lancé à la recherche d’un latéral droit lors de ce mercato estival. Le club rhodanien espère trouver la perle rare à un prix correct d’ici la fin du mois d’août pour renforcer un secteur de jeu défaillant aux yeux de Paulo Fonseca. Les pistes sont peu nombreuses dans la presse pour l’heure car Matthieu Louis-Jean prend le soin de travailler en toute discrétion.
La preuve, on apprend seulement maintenant que l’Olympique Lyonnais a tenté de faire signer Thomas Meunier il y a déjà plusieurs semaines. En fin de contrat avec Lille le 30 juin dernier, l’international belge s’est finalement engagé en faveur de Sunderland. Mais dans son édition du jour, L’Equipe affirme que l’OL a tenté de faire venir l’ancien défenseur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain.
« Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif, doit gérer une comptabilité restreinte et ne peut pas suivre quand des joueurs libres, comme Thomas Meunier (Sunderland), réclament une prime à la signature » écrit le quotidien national. Nos confrères précisent que, à l’instar de l’OM depuis le début de l’été, une nouvelle politique salariale a été imposée à l’OL. Sauf grosse exception (Tolisso), les joueurs sont rémunérés entre 100.000 et 150.000 euros par mois et ne bénéficient pas de grosse prime à la signature.

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Thomas Meunier n’entrait pas dans ce cadre et les prétentions du Belge ont rapidement convaincu les dirigeants lyonnais de faire demi-tour et d’abandonner cette piste, aussi séduisante soit-elle sur le papier. L’OL n’était pas le seul club français à s’intéresser à Meunier avant de renoncer à ce dossier puisqu’il y a quelques semaines, on apprenait que l’Olympique de Marseille avait également tenté sa chance. Grégory Lorenzi n’avait toutefois pas été en mesure de faire aboutir la piste de l’ancien Lillois, également pour des raisons financières.
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