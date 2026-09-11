OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau

OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau

OL11 sept. , 20:30
parGuillaume Conte
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Candidat à la victoire en Europa League, l'OL recevra Crystal Palace en octobre, pour un match de gala qui va même être mis en avant par l'UEFA.
Ancien formateur et entraineur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage peut s’attendre à recevoir une belle ovation de la part du Groupama Stadium le mois prochain. Avec son équipe de Crystal Palace, le technicien français arrivera à Lyon pour un match d’Europa League que l’UEFA a décidé de mettre en avant. Ce sera en effet l’affiche de la semaine, entre le vainqueur en titre de la Conférence League, et l’un des favoris pour être au moins dans le dernier carré de cette compétition.
Le match se déroulera à Décines, mais pour rendre cette rencontre particulière, l’instance européenne a décidé d’exposer le trophée réservé au vainqueur de la compétition à la FNAC de Lyon Part-Dieu, la veille et le jour du match, annonce Lyon Foot. Soit le mercredi 14 octobre et le jeudi 15 prochain.

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Une belle promotion pour donner aux Lyonnais d’enfin aller chercher un titre européen avec cette Europa League qui les fait rêver depuis quelques années, la Ligue des Champions étant pour le moment hors d’atteinte. Cette année, la finale de l’Europa League aura lieu à Francfort le 26 mai, et nul doute que Paulo Fonseca espère faire mieux que la saison dernière. Malgré une phase de poule quasiment parfaite, l’OL avait buté sur le Celta Vigo en huitièmes de finale, laissant d’énormes regrets au peuple lyonnais.
Pour le moment, malheureusement, le meilleur moyen de voir le trophée pour les supporters lyonnais, sera donc d’aller à la FNAC de Part-Dieu avant le match contre Crystal Palace.
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Pas sûr … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Ça va retourner contre eux a un moment donné Ils se croivent tout permis derrière leurs écran Continu sans rien dire kilyan ! Quand ils auront la justice aux fesses, ça va leurs faire tout drôle

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Allez l'OM ! Si ont fait la même en deuxième mi-temps, ça va le faire 👊⚽

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quel hold-up ????

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Hold up ? Mdr Il y a déjà des joueurs de l'OM qui sont déjà cramés à la mi-temps.

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