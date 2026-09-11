Menacé par le PSG, l’OL cache sa pépite
Adil Hamdani

Menacé par le PSG, l’OL cache sa pépite

OL11 sept. , 12:40
parEric Bethsy
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Avant le match contre le Paris FC samedi, Paulo Fonseca a déjà exclu la possibilité d’aligner Adil Hamdani. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne sent pas le milieu offensif suffisamment prêt. Mais au-delà du ressenti du Portugais, c’est peut-être la situation contractuelle du jeune talent qui pose problème.
Petite nouveauté à l’entraînement de l’Olympique Lyonnais jeudi. Pour la première fois depuis le début de la saison, Adil Hamdani a participé à la séance de l’équipe première. Le milieu offensif de 17 ans, apparu à sept reprises toutes compétitions confondues lors du précédent exercice, avait été écarté il y a quelques semaines. Le Gone évoluait avec la réserve jusqu’à cette semaine. De quoi envisager une apparition sur le terrain du Paris FC samedi ? Interrogé en conférence de presse, Paulo Fonseca a immédiatement écarté cette hypothèse. Et pas seulement à cause de la concurrence des recrues Keito Nakamura et Julien Duranville, de retour de blessure.
« C'est un joueur vraiment talentueux, un joueur en qui on croit beaucoup, a rassuré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je pense que c'est important de travailler avec nous. Naturellement, nous avons beaucoup de joueurs. Il doit continuer à travailler, attendre le moment pour jouer. Nous avons beaucoup de matchs, je suis sûr qu'il aura l'opportunité de montrer la qualité qu'il a. Dès samedi ? Nous devons attendre un peu plus pour voir Adil. » Manifestement, Paulo Fonseca estime que le jeune talent a encore besoin de temps pour s’habituer au haut niveau.

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Mais au-delà de son ressenti, l’autre raison pourrait bien concerner la situation contractuelle d’Adil Hamdani. Rappelons que le pur produit rhodanien a entamé la dernière année de son bail aspirant et que l’Olympique Lyonnais ne l’a pas encore convaincu de signer son premier contrat professionnel. On sait aussi que le Paris Saint-Germain et son conseiller sportif Luis Campos lui tournaient autour cet été. Dans ces conditions, mieux vaut éviter d’exposer l’ailier gauche.
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J'aimerais voir vôtre " Abdallah " dés le début d'un match pour savoir si sa percution est idem .

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Il va signer... au PSG 😅

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

Surcoté de fou ce joueur.....

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