Menacé par le PSG, l’OL cache sa pépite

Avant le match contre le Paris FC samedi, Paulo Fonseca a déjà exclu la possibilité d’aligner Adil Hamdani. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne sent pas le milieu offensif suffisamment prêt. Mais au-delà du ressenti du Portugais, c’est peut-être la situation contractuelle du jeune talent qui pose problème.

Petite nouveauté à l’entraînement de l’Olympique Lyonnais jeudi. Pour la première fois depuis le début de la saison, Adil Hamdani a participé à la séance de l’équipe première. Le milieu offensif de 17 ans, apparu à sept reprises toutes compétitions confondues lors du précédent exercice, avait été écarté il y a quelques semaines. Le Gone évoluait avec la réserve jusqu’à cette semaine. De quoi envisager une apparition sur le terrain du Paris FC samedi ? Interrogé en conférence de presse, Paulo Fonseca a immédiatement écarté cette hypothèse. Et pas seulement à cause de la concurrence des recrues Keito Nakamura et Julien Duranville, de retour de blessure.

« C'est un joueur vraiment talentueux, un joueur en qui on croit beaucoup, a rassuré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je pense que c'est important de travailler avec nous. Naturellement, nous avons beaucoup de joueurs. Il doit continuer à travailler, attendre le moment pour jouer. Nous avons beaucoup de matchs, je suis sûr qu'il aura l'opportunité de montrer la qualité qu'il a. Dès samedi ? Nous devons attendre un peu plus pour voir Adil. » Manifestement, Paulo Fonseca estime que le jeune talent a encore besoin de temps pour s’habituer au haut niveau.

Mais au-delà de son ressenti, l’autre raison pourrait bien concerner la situation contractuelle d’Adil Hamdani. Rappelons que le pur produit rhodanien a entamé la dernière année de son bail aspirant et que l’Olympique Lyonnais ne l’a pas encore convaincu de signer son premier contrat professionnel. On sait aussi que le Paris Saint-Germain et son conseiller sportif Luis Campos lui tournaient autour cet été. Dans ces conditions, mieux vaut éviter d’exposer l’ailier gauche.