Bruno Genesio est parti furieux de Lyon

Pris en grippe par une partie des supporters lyonnais, Bruno Genesio a quitté sa ville de coeur en 2019. Depuis, il est passé par Rennes et c'est désormais à Marseille que l'entraîneur français a posé ses valises. Florian Maurice est revenu sur toute cette séquence.

Bruno Genesio va retrouver ce vendredi soir le Roazhon Park, trois ans après avoir quitté le club breton. Il y aura tout de même un peu d'émotion pour l'entraîneur français de 60 ans, qui n'aura passé que deux ans au Stade Rennais, mais a laissé sa trace dans l'histoire du club. A quelques heures de voir l'actuel technicien de l'Olympique de Marseille défier Rennes en Ligue 1, Florian Maurice, qui l'a côtoyé à Lyon et à Rennes, avoue que lorsque celui que l'on surnomme Pep Genesio est arrivé en Bretagne, il était encore sous le choc de son départ de Lyon. Un départ qu'il n'a clairement jamais digéré, Jean-Michel Aulas ayant cédé à une partie des supporters, mais également des consultants.

Genesio ne fera aucun cadeau

Au fond de lui, il avait une grande envie de montrer que l'OL s'était trompé. A l'époque de Lyon, Bruno était très critiqué. Peut-être plus par les consultants à la radio que par les supporters. A Rennes, il a envoyé un message à tout le monde en montrant qu'il fallait le prendre au sérieux, parce qu’il était capable de grandes choses », explique Florian Maurice dans le quotidien régional marseillais. Car avant de devenir un entraîneur très tendance, Bruno Genesio a longtemps été moqué dans pas mal d'émissions, mais également sur les réseaux sociaux. Et c'est donc revanchard qu'il avait rejoint Rennes en 2019 après un court passage en Chine. «», explique Florian Maurice dans le quotidien régional marseillais.

Cependant, s'il a toujours un goût amer dans la bouche concernant l'Olympique Lyonnais, il ne fera aucun sentiment avec le Stade Rennais où là encore l'histoire s'est mal terminée. En novembre 2023, alors que le club breton avait mal débuté la saison, et d'un commun accord, Bruno Genesio avait brutalement quitté le Stade Rernnais alors qu'il avait encore deux ans de contrat.