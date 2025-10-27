OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

L’OL s’est imposé dimanche soir contre Strasbourg (2-1) mais tout n’a pas plu à Pierre Ménès dans la performance lyonnaise. Un joueur a notamment agacé au plus haut point l’ancien journaliste de Canal+.
Après deux revers de suite en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais était dans l’obligation de réagir contre Strasbourg
ce dimanche au Groupama Stadium. Face à un bel adversaire qui joue aussi le haut du classement, l’équipe de Paulo Fonseca l’a emporté grâce à un but sublime d’Afonso Moreira en seconde mi-temps. Une victoire qui permet à l’OL d’être 4e de Ligue 1 à égalité avec l’OM. Tout dans cette soirée n’a pas plu pour autant à Pierre Ménès. L’ancien journaliste de Canal+, qui a pris son pied en première mi-temps, a été très déçu du second acte. Dans son debrief publié sur Youtube, il regrette notamment l’attitude de certains joueurs en deuxième mi-temps et notamment de Nicolas Tagliafico. Le consultant ne porte pas l’international argentin de l’OL dans son coeur et il n’a pas pris de gants pour le faire savoir.
« La deuxième période a été désagréable, hachée, avec deux équipes qui n’ont pas fait preuve d’un état d’esprit exceptionnel avec une palme à ce niveau-là pour Tagliafico. Il n’est pas Argentin pour rien lui, mon dieu, quel comportement… Tout ça avec la bienveillance de l’arbitre du début à la fin. Même quand c’est lui qui va provoquer Doué, c’est Doué qui prend le carton jaune mais bon, c’est un détail. Ce qui n’est pas un détail c’est le carton rouge très mérité de Doukouré pour un tacle par derrière sur Fofana, ce qui est interdit »
a lancé Pierre Ménès, très irrité par l’attitude de Nicolas Tagliafico durant la rencontre. Les supporters lyonnais retiendront tout de même que pour le journaliste, le carton rouge accordé à Ismaël Doukouré est mérité. Un fait difficilement contestable même si pour l’entraîneur alsacien Liam Rosenior, le tacle de son défenseur sur Malick Fofana n’était « pas dangereux » et ne méritait pas de carton rouge
.