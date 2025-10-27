ICONSPORT_275095_0153

OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

OL27 oct. , 13:00
parCorentin Facy
1
L’OL s’est imposé dimanche soir contre Strasbourg (2-1) mais tout n’a pas plu à Pierre Ménès dans la performance lyonnaise. Un joueur a notamment agacé au plus haut point l’ancien journaliste de Canal+.
Après deux revers de suite en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais était dans l’obligation de réagir contre Strasbourg ce dimanche au Groupama Stadium. Face à un bel adversaire qui joue aussi le haut du classement, l’équipe de Paulo Fonseca l’a emporté grâce à un but sublime d’Afonso Moreira en seconde mi-temps. Une victoire qui permet à l’OL d’être 4e de Ligue 1 à égalité avec l’OM. Tout dans cette soirée n’a pas plu pour autant à Pierre Ménès. L’ancien journaliste de Canal+, qui a pris son pied en première mi-temps, a été très déçu du second acte. Dans son debrief publié sur Youtube, il regrette notamment l’attitude de certains joueurs en deuxième mi-temps et notamment de Nicolas Tagliafico. Le consultant ne porte pas l’international argentin de l’OL dans son coeur et il n’a pas pris de gants pour le faire savoir. 
« La deuxième période a été désagréable, hachée, avec deux équipes qui n’ont pas fait preuve d’un état d’esprit exceptionnel avec une palme à ce niveau-là pour Tagliafico. Il n’est pas Argentin pour rien lui, mon dieu, quel comportement… Tout ça avec la bienveillance de l’arbitre du début à la fin. Même quand c’est lui qui va provoquer Doué, c’est Doué qui prend le carton jaune mais bon, c’est un détail. Ce qui n’est pas un détail c’est le carton rouge très mérité de Doukouré pour un tacle par derrière sur Fofana, ce qui est interdit » a lancé Pierre Ménès, très irrité par l’attitude de Nicolas Tagliafico durant la rencontre. Les supporters lyonnais retiendront tout de même que pour le journaliste, le carton rouge accordé à Ismaël Doukouré est mérité. Un fait difficilement contestable même si pour l’entraîneur alsacien Liam Rosenior, le tacle de son défenseur sur Malick Fofana n’était « pas dangereux » et ne méritait pas de carton rouge.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0045
Liga

Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ICONSPORT_275145_0146
Serie A

La Juventus vire Igor Tudor !

Fil Info

13:40
Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte
13:20
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
12:36
La Juventus vire Igor Tudor !
12:20
L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre
12:00
PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris
11:30
OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage
11:00
Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce
10:40
PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading