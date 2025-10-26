L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

9e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Strasbourg : 2-1.

Buts : Doukouré csc (31e) et Afonso Moreira (90e+1) pour l’OL ; Panichelli (25e) pour Strasbourg.

Expulsion : Doukouré (67e) pour Strasbourg.

Dans un choc entre deux des équipes les plus joueuses de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a finalement réussi à renverser Strasbourg grâce à un but du jeune attaquant portugais Afonso Moreira dans le temps additionnel (2-1).

En quête de rebond après deux défaites de suite en L1, l’OL débutait bien sa rencontre avec une belle occasion de Sulc bien stoppée par Penders (13e). Mais avant la demi-heure de jeu, c’est pourtant Strasbourg qui ouvrait la marque ! Sur une belle action collective, le meilleur buteur du championnat Panichelli coupait le centre de Guéla Doué d’une tête plongeante pour tromper Greif (0-1 à la 25e). Une avance de courte durée pour le Racing, puisque Lyon recollait assez rapidement ! Après une récupération de balle de Tolisso au milieu de terrain, Morton lançait sur le côté gauche Fofana, dont le centre-tir était dévié dans ses propres filets par Doukouré (1-1 à la 31e). Quelques minutes plus tard, Lyon bénéficiait d’un penalty pour une légère faute de Barco sur Tolisso (38e), mais le capitaine lyonnais ne se faisait pas justice lui-même sachant qu’il butait sur un grand Penders (42e). Au terme d’une première période intéressante, les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score de parité (1-1 à la 45e).

Après la mi-temps, Strasbourg continuait de menacer en contre avec Diego Moreira (56e). Et suite à une petite accalmie, la rencontre basculait autour de l’heure de jeu avec un tacle par derrière de Doukouré sur la cheville de Fofana (68e), qui valait un carton rouge au défenseur strasbourgeois et une sortie sur blessure pour l’attaquant belge…

À 11 contre 10, Lyon poussait pour faire la différence et c'est finalement Afonso Moreira qui faisait lever tout le public du Groupama Stadium dans le temps additionnel ! Entré en jeu dans le couloir gauche à la place de Fofana, le jeune attaquant portugais, déjà décisif en Europa League jeudi contre Bâle , enroulait sa frappe du droit pour offrir la victoire aux Gones (2-1 à la 90e+1).

Grâce à cette victoire sur le fil, le Lyon de Paulo Fonsera remonte à la quatrième place du championnat de France, à seulement deux points du leader parisien. De son côté, le RCSA de Liam Rosenior descend au septième rang à l’issue de cette 9e journée de L1.