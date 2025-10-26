Ol Fofana

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Ligue 126 oct. , 22:44
parAlexis Rose
19
9e journée de Ligue 1
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Strasbourg : 2-1.
Buts : Doukouré csc (31e) et Afonso Moreira (90e+1) pour l’OL ; Panichelli (25e) pour Strasbourg.
Expulsion : Doukouré (67e) pour Strasbourg.
Dans un choc entre deux des équipes les plus joueuses de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a finalement réussi à renverser Strasbourg grâce à un but du jeune attaquant portugais Afonso Moreira dans le temps additionnel (2-1).
En quête de rebond après deux défaites de suite en L1, l’OL débutait bien sa rencontre avec une belle occasion de Sulc bien stoppée par Penders (13e). Mais avant la demi-heure de jeu, c’est pourtant Strasbourg qui ouvrait la marque ! Sur une belle action collective, le meilleur buteur du championnat Panichelli coupait le centre de Guéla Doué d’une tête plongeante pour tromper Greif (0-1 à la 25e). Une avance de courte durée pour le Racing, puisque Lyon recollait assez rapidement ! Après une récupération de balle de Tolisso au milieu de terrain, Morton lançait sur le côté gauche Fofana, dont le centre-tir était dévié dans ses propres filets par Doukouré (1-1 à la 31e). Quelques minutes plus tard, Lyon bénéficiait d’un penalty pour une légère faute de Barco sur Tolisso (38e), mais le capitaine lyonnais ne se faisait pas justice lui-même sachant qu’il butait sur un grand Penders (42e). Au terme d’une première période intéressante, les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score de parité (1-1 à la 45e).
Après la mi-temps, Strasbourg continuait de menacer en contre avec Diego Moreira (56e). Et suite à une petite accalmie, la rencontre basculait autour de l’heure de jeu avec un tacle par derrière de Doukouré sur la cheville de Fofana (68e), qui valait un carton rouge au défenseur strasbourgeois et une sortie sur blessure pour l’attaquant belge…

Lire aussi

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?
À 11 contre 10, Lyon poussait pour faire la différence et c'est finalement Afonso Moreira qui faisait lever tout le public du Groupama Stadium dans le temps additionnel ! Entré en jeu dans le couloir gauche à la place de Fofana, le jeune attaquant portugais, déjà décisif en Europa League jeudi contre Bâle, enroulait sa frappe du droit pour offrir la victoire aux Gones (2-1 à la 90e+1).
Grâce à cette victoire sur le fil, le Lyon de Paulo Fonsera remonte à la quatrième place du championnat de France, à seulement deux points du leader parisien. De son côté, le RCSA de Liam Rosenior descend au septième rang à l’issue de cette 9e journée de L1.

Ligue 1

26 octobre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
Doukoure31'(og)Bastardo Moreira90'
2
1
Match terminé
Strasbourg
Panichelli25'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
90
ENTRE
R. Páez Andrade
StrasbourgStrasbourg
SORT
L. Høgsberg
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
90
F. Lemaréchal
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
M. de Carvalho
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Tessmann
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
19
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Lazio Juve
Serie A

Serie A : La Juventus continue de sombrer

Stade Lille Europa
LOSC

Lille fonce sur un buteur ivoirien

Fil Info

22:44
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:38
Serie A : La Juventus continue de sombrer
22:30
Lille fonce sur un buteur ivoirien
22:21
OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?
22:00
L'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâche
21:30
PSG : Nouveau record stratosphérique pour Paris
21:00
Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent
20:45
SRFC : Habib Beye répond aux sifflets des supporters

Derniers commentaires

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Merci Reds

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bon maintenant on attaque une série de matchs à l'extérieur (pas de stade) 5 matchs extérieurs sur les 6 qui viennent

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Kvaravacaca, change de papier...

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Quand tu causes une fracture de la malléole c'est rouge même si le match est arrêté... Saison terminée pour Fofana...

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Voilà ce qui se passe quand on laisse les femmes en hôpital psychiatrique se faire engrosser, ça engendre des déchets de la société comme cette personne. Pauvre France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading