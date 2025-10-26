OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Gros coup dur en vue pour l’Olympique Lyonnais ? Ce dimanche soir, alors que l’ OL lutte avec Strasbourg en clôture de la 9e journée de L1 (1-1 à la 75e), le club rhodanien vient de perdre Malick Fofana sur blessure. En effet, après un violent tacle par derrière du Strasbourgeois Ismaël Doukouré, la cheville de l’international belge a complètement tourné…

Si Lyon va terminer la rencontre à 11 contre 10, sachant que l’arbitre a logiquement expulsé le défenseur alsacien après visionnage de la VAR, Fofana a dû laisser sa place au jeune Afonso Moreira. Resté longtemps au sol, Fofana a effectivement dû sortir du terrain du Groupama Stadium sur une civière et avec la voiturette médicale. De quoi craindre une grosse blessure pour l’atout offensif numéro un des Gones cette saison ? Les suiveurs de l’OL ne l’espèrent pas, surtout que Paulo Fonseca ne dispose déjà pas de nombreuses solutions offensives...