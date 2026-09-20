Le Paris FC cartonne, il veut partir immédiatement

Le Paris FC est assurément l'une des équipes à suivre cette saison en Ligue 1. Mais les places sont chères dans la capitale et Jean-Philippe Krasso est en train d'en faire les frais.

Le Paris FC compte bien se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison. Les Franciliens possèdent de gros moyens et un effectif de qualité. Liam Rosenior fait jouer la concurrence et elle commence déjà à faire mal à pas mal de joueurs. En attaque, Jean-Philippe Krasso est en train d'en faire les frais. La saison passée, le joueur de 29 ans était beaucoup utilisé et avait fait parler la poudre. Mais depuis l'arrivée de nouveaux joueurs, comme Pablo Pagis ou encore Lassine Sinayoko, le natif de Stuttgart a quelque peu perdu sa place. Un départ est désormais envisagé pour l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne.

Krasso prochain à partir au Paris FC ?

Selon les informations de 225foot et d'Africafoot, Krasso ne devrait en effet pas s'attarder au Paris FC, surtout au vu des équipes intéressées par son profil. En France, en Ligue 1, Le Mans est notamment dans le coup pour une arrivée prochaine. En Ligue 2, c'est le FC Annecy qui ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée de Krasso. De l'autre côté des Pyrénées, le Real Oviedo a également son mot à dire dans ce dossier.

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La polyvalence du joueur du Paris FC est appréciée par pas mal d'écuries, qui pourraient donc tenter une approche dès l'hiver prochain. Pour rappel, Krasso peut jouer en pointe, en soutien de l'attaquant ou sur un côté. Reste à savoir combien le club de la capitale pourrait tirer d'un transfert de son attaquant, qui est encore sous contrat jusqu'en juin prochain. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Krasso devra s'accrocher pour tenter d'obtenir du temps de jeu avec Liam Rosenior.