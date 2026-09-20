L1 : Auxerre renverse le Stade Brestois

Les supporters empêchent Rodolphe Saadé de racheter l’OM

Ce n'est pas nouveau ces rumeurs de Saadé rachetant l'OM (enfin pas nouveau depuis que Saadé et sa CMA-CGM ont braqué le monde avec le COVID en profitant de la pandémie pour s'enrichir sur le dos des autres et de leurs malheurs en multipliant les prix de leurs containers par 7 en ne subissant une hausse de leurs coûts que de 2...) Mais comme il sait que les supporters de l'OM sont ingrats, il n'a pas l'intention de racheter l'OM, de mettre une fortune pour ensuite se faire dénigrer (avec les manifs au pied de sa tour en plus...) Bref, il n'achetera pas l'OM