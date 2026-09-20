OM : Dégoûté, McCourt enfin prêt à lâcher l'affaire
Frank McCourt

OM : Dégoûté, McCourt enfin prêt à lâcher l'affaire

OM20 sept. , 18:09
parHadrien Rivayrand
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Frank McCourt est de plus en plus contesté à l'OM. Mais le propriétaire américain du club phocéen ne veut pas encore quitter le navire.
L'Olympique de Marseille traverse une importante crise financière et sportive. L'inquiétude est logiquement présente du côté des fans et observateurs du club phocéen. Ces derniers ne seraient notamment pas contre le fait que Frank McCourt décide de céder l'institution. Pas mal de rumeurs tournent autour de ce sujet depuis quelque temps déjà. Mais le natif de Boston n'est pas encore disposé à vendre l'Olympique de Marseille...

McCourt y croit encore, mais... 

Selon les dernières informations du JDD, le boss marseillais est en effet très attaché à son bébé. S'il ne souhaite pas vendre l'OM, il souhaite néanmoins trouver de nouveaux investisseurs. Et ces derniers pourraient bien provenir des pays du Golfe. Son désir est de se faire épauler afin de relancer la machine. À noter que les récentes invectives à son sujet à Marseille ne le laissent cependant pas de marbre. McCourt est apparemment de plus en plus lassé et touché par la situation dans la cité phocéenne.

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Reste donc à savoir si Frank McCourt pourrait se faire une raison et définitivement laisser tomber. Tout semble ouvert dans un club qui est en chute libre depuis le début de la nouvelle saison. En cas de défaite face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir lors du Classique, l'OM pourrait se retrouver en position de relégable au soir de la trêve internationale. Une trêve qui pourrait faire très mal sur la Canebière.
Dans ce contexte, les prochaines semaines seront particulièrement importantes pour l'avenir du club marseillais. Frank McCourt devra trouver des solutions en interne pour permettre à l'OM de retrouver un peu de sérénité, alors que la situation sportive et financière continue de faire parler les fans et observateurs de l'équipe.
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Derniers commentaires

Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Malheureusement c'est un trophée individuel. Donc ça n'a pas de sens.

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Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop

L'OM est avant-dernier de Ligue 1 avant le Classique

Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.

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