EdF : Zidane reçoit déjà son premier avertissement

Mal parti encore la liga .....et il veut le ballon d or 😬🤭🤭🤭....meme la c1 il va sûrement pas la gagnée encore
Mal parti encore la liga .....et il veut le ballon d or 😬🤭🤭🤭....meme la c1 il va sûrement pas la gagnée encore
Il suffit de calculer moyenne sur 5 premières journée 2024 2025 64822 2025 2026 64787 2026 2027 60522 Différence entre 2025 2026 et 2026 2027 6,58 % Après tu remarquera que je dis que c'est mon club qui baisse le plus, en réalité -18,68 % et je pense que ton club a raison , les couts sont maintenant important moi (à 40 kms de Lyon) j'ai pour 550 euros de plus que l'abonnement (parking , essence, autoroute)
"qui est apparu quarante minutes avant le coup d'envoi"... "Saint-Étienne, la concha de tu madre". Le texte est en espagnol, ils ont mis du temps à le traduire.😂😂
Ce n'est pas nouveau ces rumeurs de Saadé rachetant l'OM (enfin pas nouveau depuis que Saadé et sa CMA-CGM ont braqué le monde avec le COVID en profitant de la pandémie pour s'enrichir sur le dos des autres et de leurs malheurs en multipliant les prix de leurs containers par 7 en ne subissant une hausse de leurs coûts que de 2...) Mais comme il sait que les supporters de l'OM sont ingrats, il n'a pas l'intention de racheter l'OM, de mettre une fortune pour ensuite se faire dénigrer (avec les manifs au pied de sa tour en plus...) Bref, il n'achetera pas l'OM
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
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|3
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|0
|8
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|4
|3
|1
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|7
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|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
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|9
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|6
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|3
|7
|12
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|5
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|2
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|-2
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|3
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|6
|6
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|2
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|2
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|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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