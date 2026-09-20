EdF : Zidane reçoit déjà son premier avertissement

Zinédine Zidane a récemment repris les rênes de l'équipe de France. L'ancien du Real Madrid aura une grosse pression sur les épaules selon les dires d'Arsène Wenger.

'équipe de France démarrera prochainement l'ère Zinédine Zidane avec un déplacement périlleux en Turquie en Ligue des Nations. Le nouveau sélectionneur des Bleus a récemment annoncé le groupe qui enchaînera quatre rencontres de suite dans la compétition. Zidane aura la lourde tâche de bien commencer son aventure, mais également de convaincre par le jeu proposé. Pas mal d'observateurs pensent même qu'il lui sera assez compliqué de faire oublier Didier Deschamps. Ce n'est pas Arsène Wenger qui dira le contraire.

Zidane sait ce qui l'attend avec l'équipe de France

Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+, l'ancien entraîneur d'Arsenal a en effet lâché concernant Zidane : « Il est bien dans son rôle, tout le monde l’attend. Il y a quand même une base en France qui fait que c’est très difficile de ne pas bien faire. Après, entre une demi-finale et une finale de Coupe du monde, il y a des années où ça passe, d’autres non.

Mais il y a beaucoup d’attentes, donc il est sous pression, mais il est habitué, il a connu ça toute sa carrière. En tout cas, on lui souhaite tout le meilleur parce qu’on aime une Équipe de France qui gagne. »

Vendredi soir prochain à Izmit, l'équipe de France sera donc en Turquie pour tenter de ramener les trois points et de parfaitement lancer l'ère Zidane. Reste à savoir également quel onze alignera l'ancien entraîneur du Real Madrid, alors que des petits nouveaux ont récemment été appelés en renfort. Avant cette première rencontre de l'équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane, l'excitation est logiquement là chez les fans des Bleus, qui veulent voir à l'oeuvre la légende tricolore.