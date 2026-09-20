Liga : Le derby pour l'Atlético, début de crise au Real

7e journée de Liga

Riyadh Air Metropolitano

L'Atlético Madrid bat le Real Madrid : 2 buts à 1

Buts pour l'Atlético Madrid : Grimaldo (53e sp) et David (59e)

But pour le Real Madrid : Rudiger (89e)

Carton rouge pour le Real Madrid : Huijsen (52e)

Ce dimanche en Liga, l'Atlético Madrid a remporté le derby face au Real Madrid. Les Colchoneros auront été plus solides dans tous les compartiments du jeu face à une Casa Blanca maladroite et trop fébrile défensivement. L'expulsion de Dean Huijsen juste après la pause n'aura rien arrangé...