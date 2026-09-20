Liga : Le derby pour l'Atlético, début de crise au Real

Liga : Le derby pour l'Atlético, début de crise au Real

Liga20 sept. , 18:15
parHadrien Rivayrand
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7e journée de Liga
Riyadh Air Metropolitano
L'Atlético Madrid bat le Real Madrid : 2 buts à 1
Buts pour l'Atlético Madrid : Grimaldo (53e sp) et David (59e)
But pour le Real Madrid : Rudiger (89e)
Carton rouge pour le Real Madrid : Huijsen (52e)
Ce dimanche en Liga, l'Atlético Madrid a remporté le derby face au Real Madrid. Les Colchoneros auront été plus solides dans tous les compartiments du jeu face à une Casa Blanca maladroite et trop fébrile défensivement. L'expulsion de Dean Huijsen juste après la pause n'aura rien arrangé...

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L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Derniers commentaires

Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Malheureusement c'est un trophée individuel. Donc ça n'a pas de sens.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop

L'OM est avant-dernier de Ligue 1 avant le Classique

Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.

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