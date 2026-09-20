L1 : Nice fait tomber le LOSC

L1 : Nice fait tomber le LOSC

Ligue 120 sept. , 19:11
parGuillaume Conte
1
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Surprise à l’Allianz Riviera, le dernier de la classe, l’OGC Nice, a pris le meilleur sur Lille dans un match animé (2-1).
Les Dogues de Davide Ancelotti pouvaient revenir sur Monaco en tête du championnat, mais ils ont subi la loi des Aiglons, qui ont pris l’avantage par Ngoy contre son camp et Amoura en seconde période. Le but du Japonais Ueda en fin de match n’a pas été suffisant.

Ligue 1

20 septembre 2026 à 17:15
NiceNice logo
Ngoy22'(og)Amoura67'
2
1
Match terminé
LOSC LilleLOSC Lille logo
Ueda79'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Kjaergaard
LOSC LilleLOSC Lille
M. Kjaergaard
But
79
A. Ueda
LOSC LilleLOSC Lille
A. Ueda
Remplacement
78
ENTRE
A. Abdi
NiceNice
A. Abdi
SORT
N. Nkounkou
NiceNice
N. Nkounkou
Remplacement
77
ENTRE
N. N'Goumou Minpole
NiceNice
N. N'Goumou Minpole
SORT
M. Amoura
NiceNice
M. Amoura
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Malheureusement c'est un trophée individuel. Donc ça n'a pas de sens.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop

L'OM est avant-dernier de Ligue 1 avant le Classique

Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
7Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
8Le Mans logo
Le Mans
65131990
9Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
10Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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