L1 : Nice fait tomber le LOSC



Surprise à l’Allianz Riviera, le dernier de la classe, l’OGC Nice, a pris le meilleur sur Lille dans un match animé (2-1).

Les Dogues de Davide Ancelotti pouvaient revenir sur Monaco en tête du championnat, mais ils ont subi la loi des Aiglons, qui ont pris l’avantage par Ngoy contre son camp et Amoura en seconde période. Le but du Japonais Ueda en fin de match n’a pas été suffisant.