Il empile les buts, l'OM fonce sur ce jeune Italien

L’intérêt de l’OM pour le jeune buteur italien Mohamed Ali Zoma se confirme de jour en jour. L’attaquant de 22 ans, qui cartonne en deuxième division allemande, est très apprécié par le club marseillais.

Dans l’incapacité de recruter lors du précédent mercato estival, l’Olympique de Marseille espère que la situation va se débloquer en décembre prochain avec la DNCG. Le club phocéen va présenter son bilan à l’instance de gestion des clubs et espère obtenir le feu vert pour recruter un ou deux joueurs cet hiver. Du renfort en attaque est nécessaire pour Bruno Genesio, qui dispose de solutions très réduites en dehors de Gouiri, Paixao et Harit. Ces dernières semaines, le nom de Mohamed Ali Zoma a été évoqué du côté de Marseille.

L’attaquant italien de 22 ans évoluant à Nuremberg, auteur de 5 buts en 5 matchs de championnat cette saison, plaît beaucoup à Grégory Lorenzi. Un intérêt de nouveau confirmé par Ekrem Konur. « Stuttgart s’intéresse à l’ailier de Nuremberg, Mohamed Ali Zoma. L’Italien est resté en raison de sa forte complicité avec Miro Klose. Intérêts de l'Olympique de Marseille et West Ham United » a publié sur son compte X l’insider mercato.

L'OM est fan de Mohamed Ali Zoma

Capable de jouer ailier ou second attaquant, Mohamed Ali Zoma a un profil très intéressant pour Bruno Genesio afin d’épauler Amine Gouiri sur le front de l’attaque marseillaise, et compenser à terme un potentiel départ d’Igor Paixao, qui aura certainement des offres cet hiver. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille sera autorisé à recruter, ce dont on peut encore douter au vu des restrictions financières imposées par la DNCG, par l’UEFA mais aussi par Frank McCourt lui-même. D’autant que le jeune ailier italien de Nuremberg est valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, alors que son contrat avec le club de Bundesliga2 court jusqu’en juin 2029.