OL : Un attaquant néerlandais à 4 ME fait saliver Lyon

OL : Un attaquant néerlandais à 4 ME fait saliver Lyon

OL19 sept. , 8:40
parCorentin Facy
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A la recherche d’un ailier gauche cet été, l’OL a exploré la piste Myron van Brederode avant de finaliser la venue de Keito Nakamura. L’attaquant néerlandais reste ciblé par le club rhodanien pour l’avenir.
Le mercato estival a été particulièrement animé à l’Olympique Lyonnais et cela jusqu’au 1er septembre. Le dernier jour a notamment permis au club rhodanien de finaliser la vente de Malick Fofana à Sunderland. Pour le remplacer, Matthieu Louis-Jean a jeté son dévolu sur Keito Nakamura, auteur de son premier but avec l’OL en Europa League ce mercredi soir à Anderlecht (1-2). Avant de recruter l’international japonais, les Gones avaient exploré d’autres pistes dont une menant tout droit en Belgique.
Le site néerlandais Voetbal International nous apprend que l’Olympique Lyonnais a exprimé un très fort intérêt cet été pour Myron van Brederode, attaquant hollandais de 23 ans évoluant dans le club belge de Malines. Un contact a même eu lieu entre les deux clubs pour discuter d’un potentiel transfert de l’ailier gauche néerlandais, auteur de 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.
Estimé à un peu plus de 4 millions d’euros par Transfermarkt, Myron van Brederode n’a finalement pas été le dernier choix de la direction lyonnaise, privilégiant la piste menant à Keito Nakamura, international japonais d’expérience qui connaît déjà bien la Ligue 1. Un choix que les dirigeants de l’OL espèrent pas regretter. L’aventure de l’ancien attaquant de Reims dans la capitale des Gaules a plutôt bien commencé.

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Il sera en concurrence cette saison avec Himbert, Duranville, Sulc, Openda, Nuamah et Boudache sur les trois postes offensifs. De quoi permettre à Paulo Fonseca de jouer toutes les compétitions à 100%. L’entraîneur portugais tout comme sa direction sportive garde par ailleurs un oeil sur Myron van Brederode dans l’optique des prochaines périodes de mercato alors que le contrat de l’attaquant de 23 ans à Mechelen court jusqu’en 2029.
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