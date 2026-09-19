OL : Un attaquant néerlandais à 4 ME fait saliver Lyon

Comme doublure , il a sa chance . Où en jouant à 5 avec 3 centraux super piston gauche
J'ai tellement hâte.. teeeeellement hâte de vous voir tomber de haut. De croire que l'avenir sera radieux après mc court.
Tu découvres le football ?? Des actionnaires qui investissent en masse cest legion dans le football et très peu gagnent des ronds.. Tu connais quoi de l'après mac court ?? Tu connais le futur racheteur ?? Son projet ?? Sa capacité financière pour dire quon est pas prêt et quil faut se mouiller la nuque ?? Cette annee on a la tete sous l'eau pas besoin de se mouiller la nuque va... en tout cas le 34 est comme le 33 ...il voit l'avenir... lol
Son expérience à Lyon lui a servi. Déception, frustration pour devenir ce qu il est aujourd'hui !! Félicitations.. !!
Qu’il fasse sauter Abdelli et kondogbia au passage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
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|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
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|6
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|5
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|2
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|6
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|5
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|2
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|4
|4
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|5
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|1
|3
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|9
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|5
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|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🇳🇱 Myron van Brederode en Ligue 1, c'est un grand oui ! Un joueur que l'on suit depuis de nombreuses années et qui a un peu de mal à franchir une étape dans sa carrière mais il sort d'une vraie belle saison en Belgique ! Attention, ses stats sont comparées au buteur donc un
Lyon en Marseille polsten naar #kvmechelen-aanvaller Myron van Brederode. De vraagprijs van KV vonden ze wel nog te hoog. Eerder werd een bod van 5 miljoen geweigerd, maar dat kwam van een club waar hij zelf niet heen wil. Hij wil naar een topcompetitie. nieuwsblad.be/sport/voetbal/…