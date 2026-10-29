OL : Paulo Fonseca traîne une casserole terrible

En poste depuis janvier 2025 à l’OL, Paulo Fonseca a globalement réalisé un bon travail dans le Rhône. L’entraîneur portugais affiche néanmoins certaines limites qui font de lui un entraîneur parfois critiqué.

Cela est à mettre à son crédit mais les supporters lyonnais insistent aussi de façon régulière sur certaines limites évidentes de l’ex-entraîneur du LOSC et de l’AC Milan. Parmi elles, l’incapacité de Paulo Fonseca à renverser des scores défavorables à l’extérieur. Une statistique complètement dingue est sortie par nos confrères du Progrès, qui affirment qu’en 17 matchs à l’extérieur en étant mené, Paulo Fonseca n’a jamais réussi à gagner sur le banc de l’OL.

« Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, les Lyonnais ont été menés au score à 17 reprises à l’extérieur en compétition officielle. Le bilan est sans appel : 16 défaites, 1 match nul et aucune victoire ! » peut-on lire. Un bilan terrible et particulièrement effrayant pour l’entraîneur des Gones. Le compte X Stats Foot ajoute que l’Olympique Lyonnais est le seul club du top 5 européen à avoir perdu tous ses matchs en déplacement après avoir été mené au score depuis janvier 2025.

Un sacré caillou dans la chaussure de Paulo Fonseca, pour qui un score défavorable à l’extérieur est donc rédhibitoire de façon systématique. A n’en pas douter, les détracteurs de Paulo Fonseca sauront appuyer sur cette statistique pour continuer d’enfoncer l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, lequel ne fait déjà pas l’unanimité auprès des supporters. Ce n’est pas avec une telle statistique de la part du Portugais que leur avis négatif va évoluer favorablement.