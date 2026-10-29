OL : Paulo Fonseca traîne une casserole terrible

ilest classé 2 eme a rien de kane dc ca ne disqualifie pas meme france football a communiqué la dessus lol de plus la classe et le fair play c'est sur le terrain pas en dehors
Souvent dû a des changements tardifs ou carrément pas de changement de joueurs souvent j' ai vu Tolisso finir les matchs en tirant la langue en jouant devant alors qu un joueur frais aurait pu apporter beaucoup plus trop frileux dernièrement contre Hoffenheim on est mené 2a0 il fait entrer des défenseurs alors qu on a Duranville qui aurait pu entrer pour se mettre un peu en jambe avant Paris....,. Après il a certainement des raisons mais ça se reproduit assez souvent quand même.
Bah non.Tu as mal lu. C'est par ordre de priorité. Et en aucun cas, si tu es nul dans un critère, ça te disqualifie pour être classé. CQFD
Tu etais bon quand tu rentrais en cours de match, titulaire tu n'as rien montré.tu etais barré par meilleur que toi.C'est le foot mais ne critique ^pas les choix de joueurs de L.E vu ce que montrait l'equipe
Les négociations ne datent pas de la semaine dernière. Tu mélanges deux choses qui ne sont pas du même ordre. Tu donnes un classement a un instant T, alors qu'il s'agit d'un partenariat sur plusieurs années. Ce que regarde l'équipementier ce sont certes en partie les résultats (mais les résultats en fin de saison, pas après 3 journées de C2 et 8 de ligue 1), mais surtout ils prennent en compte les résultats pour savoir si cela influencera les ventes. Et il semble, au regard de l'investissement d'Adidas, qu'ils sont plutôt confiant sur ce sujet là. Et ils ont l'expérience des années difficiles avec nous sous RLD ou Margarita. Ils savent ce que ça peut donner au pire, et le meilleur n'est pas impossible à obtenir. Après il faut s'entendre sur la notion de meilleur, je suis d'accord.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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Fin du match 🔚 Nos Gones s'inclinent sur la pelouse du PSG... 🔴🔵 2-0 #PSGOL