OL : Paulo Fonseca traîne une casserole terrible

OL : Paulo Fonseca traîne une casserole terrible

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parCorentin Facy
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En poste depuis janvier 2025 à l’OL, Paulo Fonseca a globalement réalisé un bon travail dans le Rhône. L’entraîneur portugais affiche néanmoins certaines limites qui font de lui un entraîneur parfois critiqué.
Ces derniers jours, il a notamment été question de l’approche de Paulo Fonseca dans les grands matchs après la défaite sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche soir lors de la 8e journée de Ligue 1 (2-0). L’entraîneur portugais a réussi à bâtir une équipe cohérente avec de très faibles moyens à l’OL, notamment lors de la saison 2025-2026 après avoir perdu des éléments très forts de son groupe tels que Mikautadze ou Cherki.
Cela est à mettre à son crédit mais les supporters lyonnais insistent aussi de façon régulière sur certaines limites évidentes de l’ex-entraîneur du LOSC et de l’AC Milan. Parmi elles, l’incapacité de Paulo Fonseca à renverser des scores défavorables à l’extérieur. Une statistique complètement dingue est sortie par nos confrères du Progrès, qui affirment qu’en 17 matchs à l’extérieur en étant mené, Paulo Fonseca n’a jamais réussi à gagner sur le banc de l’OL.
« Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, les Lyonnais ont été menés au score à 17 reprises à l’extérieur en compétition officielle. Le bilan est sans appel : 16 défaites, 1 match nul et aucune victoire ! » peut-on lire. Un bilan terrible et particulièrement effrayant pour l’entraîneur des Gones. Le compte X Stats Foot ajoute que l’Olympique Lyonnais est le seul club du top 5 européen à avoir perdu tous ses matchs en déplacement après avoir été mené au score depuis janvier 2025.

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Un sacré caillou dans la chaussure de Paulo Fonseca, pour qui un score défavorable à l’extérieur est donc rédhibitoire de façon systématique. A n’en pas douter, les détracteurs de Paulo Fonseca sauront appuyer sur cette statistique pour continuer d’enfoncer l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, lequel ne fait déjà pas l’unanimité auprès des supporters. Ce n’est pas avec une telle statistique de la part du Portugais que leur avis négatif va évoluer favorablement.
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ilest classé 2 eme a rien de kane dc ca ne disqualifie pas meme france football a communiqué la dessus lol de plus la classe et le fair play c'est sur le terrain pas en dehors

OL : Paulo Fonseca traîne une casserole terrible

Souvent dû a des changements tardifs ou carrément pas de changement de joueurs souvent j' ai vu Tolisso finir les matchs en tirant la langue en jouant devant alors qu un joueur frais aurait pu apporter beaucoup plus trop frileux dernièrement contre Hoffenheim on est mené 2a0 il fait entrer des défenseurs alors qu on a Duranville qui aurait pu entrer pour se mettre un peu en jambe avant Paris....,. Après il a certainement des raisons mais ça se reproduit assez souvent quand même.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Bah non.Tu as mal lu. C'est par ordre de priorité. Et en aucun cas, si tu es nul dans un critère, ça te disqualifie pour être classé. CQFD

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Tu etais bon quand tu rentrais en cours de match, titulaire tu n'as rien montré.tu etais barré par meilleur que toi.C'est le foot mais ne critique ^pas les choix de joueurs de L.E vu ce que montrait l'equipe

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Les négociations ne datent pas de la semaine dernière. Tu mélanges deux choses qui ne sont pas du même ordre. Tu donnes un classement a un instant T, alors qu'il s'agit d'un partenariat sur plusieurs années. Ce que regarde l'équipementier ce sont certes en partie les résultats (mais les résultats en fin de saison, pas après 3 journées de C2 et 8 de ligue 1), mais surtout ils prennent en compte les résultats pour savoir si cela influencera les ventes. Et il semble, au regard de l'investissement d'Adidas, qu'ils sont plutôt confiant sur ce sujet là. Et ils ont l'expérience des années difficiles avec nous sous RLD ou Margarita. Ils savent ce que ça peut donner au pire, et le meilleur n'est pas impossible à obtenir. Après il faut s'entendre sur la notion de meilleur, je suis d'accord.

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