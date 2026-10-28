Liverpool sort Chelsea après une folle série de tirs au but

Liverpool a éliminé Chelsea ce mercredi soir (1-1, 6 tirs au but à 5) en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Le suspense a duré jusqu'au bout après une interminable série de tirs au but.

Alors que la rencontre s'était terminée sur le score de 1 à 1, les tireurs de Liverpool et Chelsea n'ont pas été la fête ce soir, et surtout les anciens joueurs de Ligue 1. En effet, face aux deux échecs des Reds, ce sont Barco et Emegha, les deux anciens joueurs de Strasbourg, et Fofana, l'ancien défenseur de l'ASSE, qui ont échoué et contribué à l'élimination des Blues. A noter que Barcola, sixième tireur, a trouvé la lucarne du portier de Chelsea.