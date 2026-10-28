Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Depuis 48 heures, la deuxième place de Kylian Mbappé au classement du Ballon d'Or donne lieu à différentes interprétations. Un ancien lauréat de ce trophée pense savoir pourquoi Harry Kane a été préféré au Pichichi.

La communication de Mbappé a été terrible pour lui. Elle a un peu reflété ce qu’est le personnage. C’est dommage quand on a ses qualités et quand on joue dans un club comme le Real Madrid. Il me rappelle un peu Cristiano Ronaldo, il fallait que les autres se mettent à son service », a lancé l'ancien buteur dans l'émission de Jérôme Rothen. Entre son échec dans la course au Ballon d'Or et l'histoire incroyable avec la Chine , Kylian Mbappé sort d'une séquence assez incroyable. Tandis que la Liga et le Real Madrid tentent de renouer le fil du dialogue avec les dirigeants chinois, Jean-Pierre Papin, vainqueur du Ballon d'Or en 1991 s'occupe lui du cas Mbappé au niveau de sa quête du trophée ultime. Pour JPP, s'il ne fait aucun doute qu'à 28 ans, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid finira par avoir le Ballon d'Or, il est convaincu que ce dernier a eu tout faux lors de sa fameuse campagne médiatique du mois de septembre. «», a lancé l'ancien buteur dans l'émission de Jérôme Rothen.

Et Jean-Pierre Papin n'en est pas resté là, précisant ce qui, selon lui, avait été la cause de ce qui ressemble tout de même à une cruelle défaite. « Dans l’efficacité, il n’est pas loin de ce que faisait Cristiano Ronaldo. Mais sa campagne de communication a été un peu contre lui. Je suis persuadé qu’il aura le Ballon d’or un jour, il a les qualités pour l’avoir. Ce n’était pas l’année ou jamais, mais c’était quand même une belle occasion, oui, mais il a encore du chemin à parcourir », a prévenu JPP. On peut effectivement penser que Kylian Mbappé pourra décrocher le Graal. Mais on a tout de même eu confirmation avec le sacre d'Harry Kane qu'il ne fallait tout de même pas finir une saison bredouille pour prétendre sérieusement au Ballon d'Or.

Mourinho au secours de Mbappé

Sous les ordres de José Mourinho, le Real Madrid semble avoir retrouvé des couleurs et c'est forcément une très bonne nouvelle pour Kylian Mbappé. Et en plus, sauf catastrophe, l'équipe de France version Zinedine Zidane devrait participer à la phase finale de la Ligue des Nations en juin 2027. Encore une autre occasion de marquer des buts et de gagner un gros trophée. C'est le prix à payer pour enfin gagner le Ballon d'Or.