Le PSG confirme, Ibrahim Maza ne signera pas

Le PSG confirme, Ibrahim Maza ne signera pas

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parClaude Dautel
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Cité comme l'une des pistes les plus sérieuses du PSG lors du prochain mercato d'hiver, Ibrahim Maza ne rejoindra pas l'effectif des champions d'Europe lors du prochain mercato.
Depuis quelques heures, et un message de Florian Plettenberg sur les réseaux sociaux, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Ibrahim Maza est évoqué. D'autant plus que le jeune milieu offensif algérien a été vu en longue conversation avec Ousmane Dembélé lundi en marge de la remise du Ballon d'Or, ce dernier allant même écrire sous une publication d'IBrahim Maza qu'il était un futur Ballon d'Or. Tout cela a fait monter la pression, mais du côté du PSG on a rapidement mis les choses au point. Le club de la capitale a fait connaître sa position dans le dossier Maza à travers des propos rapportés ce mercredi soir par RMC. Et au moins les choses sont très claires sur ce sujet.

Le PSG sait ce qu'il veut en janvier 2027

En effet, le Paris Saint-Germain a fait savoir au média qu'aucune offre ne sera faite au prochain mercato d'hiver pour recruter le joueur du Bayer Leverkusen. « En interne, il n’y a aucune ambiguïté sur une arrivée du joueur en janvier. Si Paris se décide finalement à recruter, ce ne sera pas nécessairement sur un poste offensif après la blessure de Kvaratskhelia. Le club compte notamment sur Mika Godts, ajoute Fabrice Hawkins, qui précise que le PSG sait ce qu’il veut en janvier prochain. Seul le profil d’un jeune joueur à potentiel et n’étant pas déjà évalué à une très haute valeur pourrait entrer dans les plans hivernaux du club double champion d’Europe. »
Ces derniers mois, la valeur d'Ibrahim Maza a littéralement explosé puisqu'un an et demi après son transfert de Berlin à Leverkusen pour 12,5 millions d'euros, l'international algérien est désormais valorisé à 75 millions d'euros par son nouveau club. A priori, le Paris Saint-Germain ne signera pas ce chèque colossal pour le milieu offensif de 20 ans. Ce que confirme l'insider Djamel : « Ibrahim Maza plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l'instant) la direction parisienne. Face à la volonté du Bayer Leverkusen de le conserver (et même de le prolonger), le club allemand ne compte faire aucun cadeau au PSG .»
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PSG : Gonçalo Ramos déglingue Luis Enrique

Après quand t'étais titulaire faut le dire, t'étais quand même globalement mauvais. Normal que ça l'énerve c'est un compétiteur, et merci à lui pour ses buts en tant que remplaçant justement et pour son professionnalisme, mais en tant que titulaire son apport était très faible donc à la fin celui qui a raison....reste Enrique.

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

je suis pas fan de mbappé, loin de la, mais il a quand meme été meilleur buteur de toutes les competition...et olise 9e c'est un sketch, bref kane j'aime bien quand meme hein...

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

ok pas mbappé mais olise ?? elu meilleur joueur de bundesliga ? c'est quand meme cocasse !

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

oui bah on s'en branle aussi de ton avis tu sais pas parler sans insulter ? en plus je repondais au gars qui parlait de donner le ballon d'or grace au perf d'une equipe, ceux qui ont voté n'ont pas respecté ca non plus que je sache puisque a part la bundesliga kane a rien gagné, mais il marque de beau penalty mdr

Kompany sort de l'hôpital, sa maladie dévoilée

Je pense que sur ce site tout le monde lui souhaite un bon rétablissement à Vincent Company...

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