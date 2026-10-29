Cherki au Real dès janvier, Manchester City tremble

Cherki au Real dès janvier, Manchester City tremble

Mercato
parCorentin Facy
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Les possibles sanctions à l’encontre de Manchester City font bouillir le mercato de Rayan Cherki. L’international français est ciblé par le PSG mais aussi par le Real Madrid selon la presse espagnole.
Reconnu coupable de 114 infractions financières au règlement de la Premier League, Manchester City risque d’une interdiction de recrutement à une relégation en Championship. De telles sanctions pourraient compromettre le projet du vice-champion d’Angleterre à moyen terme, et faire fuir plusieurs stars de l’effectif comme Erling Haaland et Rayan Cherki. L’international français est la cible du Paris Saint-Germain, qui suit la situation de près car Luis Enrique adore son profil.

Le Real est obnubilé par Cherki

Le double champion d’Europe n’est pas seul sur le coup. Selon les informations du site Fichajes, le Real Madrid est également obnubilé par la situation de l’ancien Lyonnais. Florentino Pérez le tient en très haute estime depuis de longs mois et guette l’opportunité de le recruter à un prix raisonnable en cas de lourde sanctions contre les Citizens. Le média va encore plus loin en affirmant qu’il existe un monde dans lequel le Real Madrid dégaine dès janvier 2027 pour tenter de s’offrir Rayan Cherki au nez et à la barbe du Paris SG.
A ce stade, un départ du Français dès le mercato hivernal semble improbable, d’autant que les appels de Manchester City risquent de fortement retarder l’application d’une éventuelle sanction contre le club anglais. La situation reste néanmoins à suivre de près au vu de la motivation du PSG et du Real à l’idée de s’offrir Rayan Cherki.

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Le Français pourrait aussi pousser en faveur d’un départ afin de ne pas se retrouver bloqué plus tard par les dirigeants citizens en cas d’interdiction de recrutement à l’encontre du club de Manchester. Le dossier promet en tout cas d’être très animé et nous réserve probablement encore des surprises. Une chose est certaine, le PSG et le Real Madrid sont à l’affût et ne cracheront pas, si l’opportunité se présente, sur la possibilité de recruter un joueur tel que Cherki dans un futur plus ou moins proche.
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Derniers commentaires

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ilest classé 2 eme a rien de kane dc ca ne disqualifie pas meme france football a communiqué la dessus lol

OL : Paulo Fonseca traîne une casserole terrible

Souvent dû a des changements tardifs ou carrément pas de changement de joueurs souvent j' ai vu Tolisso finir les matchs en tirant la langue en jouant devant alors qu un joueur frais aurait pu apporter beaucoup plus trop frileux dernièrement contre Hoffenheim on est mené 2a0 il fait entrer des défenseurs alors qu on a Duranville qui aurait pu entrer pour se mettre un peu en jambe avant Paris....,. Après il a certainement des raisons mais ça se reproduit assez souvent quand même.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Bah non.Tu as mal lu. C'est par ordre de priorité. Et en aucun cas, si tu es nul dans un critère, ça te disqualifie pour être classé. CQFD

PSG : Gonçalo Ramos déglingue Luis Enrique

Tu etais bon quand tu rentrais en cours de match, titulaire tu n'as rien montré.tu etais barré par meilleur que toi.C'est le foot mais ne critique ^pas les choix de joueurs de L.E vu ce que montrait l'equipe

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

Les négociations ne datent pas de la semaine dernière. Tu mélanges deux choses qui ne sont pas du même ordre. Tu donnes un classement a un instant T, alors qu'il s'agit d'un partenariat sur plusieurs années. Ce que regarde l'équipementier ce sont certes en partie les résultats (mais les résultats en fin de saison, pas après 3 journées de C2 et 8 de ligue 1), mais surtout ils prennent en compte les résultats pour savoir si cela influencera les ventes. Et il semble, au regard de l'investissement d'Adidas, qu'ils sont plutôt confiant sur ce sujet là. Et ils ont l'expérience des années difficiles avec nous sous RLD ou Margarita. Ils savent ce que ça peut donner au pire, et le meilleur n'est pas impossible à obtenir. Après il faut s'entendre sur la notion de meilleur, je suis d'accord.

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