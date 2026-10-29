Cherki au Real dès janvier, Manchester City tremble

Les possibles sanctions à l’encontre de Manchester City font bouillir le mercato de Rayan Cherki. L’international français est ciblé par le PSG mais aussi par le Real Madrid selon la presse espagnole.

Reconnu coupable de 114 infractions financières au règlement de la Premier League , Manchester City risque d’une interdiction de recrutement à une relégation en Championship. De telles sanctions pourraient compromettre le projet du vice-champion d’Angleterre à moyen terme, et faire fuir plusieurs stars de l’effectif comme Erling Haaland et Rayan Cherki. L’international français est la cible du Paris Saint-Germain , qui suit la situation de près car Luis Enrique adore son profil.

Le Real est obnubilé par Cherki

Le double champion d’Europe n’est pas seul sur le coup. Selon les informations du site Fichajes, le Real Madrid est également obnubilé par la situation de l’ancien Lyonnais. Florentino Pérez le tient en très haute estime depuis de longs mois et guette l’opportunité de le recruter à un prix raisonnable en cas de lourde sanctions contre les Citizens. Le média va encore plus loin en affirmant qu’il existe un monde dans lequel le Real Madrid dégaine dès janvier 2027 pour tenter de s’offrir Rayan Cherki au nez et à la barbe du Paris SG.

A ce stade, un départ du Français dès le mercato hivernal semble improbable, d’autant que les appels de Manchester City risquent de fortement retarder l’application d’une éventuelle sanction contre le club anglais. La situation reste néanmoins à suivre de près au vu de la motivation du PSG et du Real à l’idée de s’offrir Rayan Cherki.

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Le Français pourrait aussi pousser en faveur d’un départ afin de ne pas se retrouver bloqué plus tard par les dirigeants citizens en cas d’interdiction de recrutement à l’encontre du club de Manchester. Le dossier promet en tout cas d’être très animé et nous réserve probablement encore des surprises. Une chose est certaine, le PSG et le Real Madrid sont à l’affût et ne cracheront pas, si l’opportunité se présente, sur la possibilité de recruter un joueur tel que Cherki dans un futur plus ou moins proche.