23 me pour kompany le bayern munich s etouffe iconsport 209118 0012 376267

Kompany sort de l'hôpital, sa maladie dévoilée

Bundesliga
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Hospitalisé d'urgence vendredi après avoir été victime d'un sérieux malaise en plein entraînement, Vincent Kompany est rentré chez lui ce mercredi. L'entraîneur belge du Bayern Munich souffrait d'une méningite.
Quelques minutes avant le coup d'envoi du match de Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Magdebourg, le directeur sportif de Munich, Max Eberl, a annoncé à la télévision que Vincent Kompany avait quitté l'hôpital où il était depuis vendredi et était rentré chez lui. Le dirigeant bavarois a précisé que les examens réalisés avaient permis de déterminer que l'ancien joueur souffrait d'une méningite, La méningite est une inflammation des méninges, c'est-à-dire des membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. Et c'est ce qui avait abouti à ce malaise en pleine séance d'entraînement. Désormais sous traitement, Vincent Kompany a donc été autorisé à rentrer chez lui, où il va poursuivre sa convalescence.

Kompany en convalescence chez lui

Max Eberl a cependant été très clair, le retour de Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich n'est pas pour demain, même si ce dernier est sorti de l'hôpital. Avouant ne pas avoir de date à donner, le dirigeant munichois est cependant confiant : « Je suis alors absolument certain qu'il sera bientôt de retour à 100 %. » Pour l'instant, c'est l'Anglais Aaron Dank, adjoint de Vincent Kompany qui est aux commandes de l'équipe allemande. Il l'est notamment ce mercredi soir pour la rencontre facilement gagnée par Michael Olise et ses coéquipiers contre Madgebourg.
Articles Recommandés
ICONSPORT_377642_0057
Premier League

Liverpool sort Chelsea après une folle série de tirs au but

ICONSPORT_374539_0102
Premier League

Rulli qualifie Manchester City

ICONSPORT_377437_0071
Kylian Mbappé

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

ICONSPORT_376859_0066 (1)
PSG

Le PSG confirme, Ibrahim Maza ne signera pas

Fil Info

Liverpool sort Chelsea après une folle série de tirs au but
Rulli qualifie Manchester City
Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or
Le PSG confirme, Ibrahim Maza ne signera pas
PSG : Gonçalo Ramos déglingue Luis Enrique
L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record
Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire
PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto
Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos déglingue Luis Enrique

Après quand t'étais titulaire faut le dire, t'étais quand même globalement mauvais. Normal que ça l'énerve c'est un compétiteur, et merci à lui pour ses buts en tant que remplaçant justement et pour son professionnalisme, mais en tant que titulaire son apport était très faible donc à la fin celui qui a raison....reste Enrique.

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

je suis pas fan de mbappé, loin de la, mais il a quand meme été meilleur buteur de toutes les competition...et olise 9e c'est un sketch, bref kane j'aime bien quand meme hein...

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

ok pas mbappé mais olise ?? elu meilleur joueur de bundesliga ? c'est quand meme cocasse !

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

oui bah on s'en branle aussi de ton avis tu sais pas parler sans insulter ? en plus je repondais au gars qui parlait de donner le ballon d'or grace au perf d'une equipe, ceux qui ont voté n'ont pas respecté ca non plus que je sache puisque a part la bundesliga kane a rien gagné, mais il marque de beau penalty mdr

Kompany sort de l'hôpital, sa maladie dévoilée

Je pense que sur ce site tout le monde lui souhaite un bon rétablissement à Vincent Company...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading