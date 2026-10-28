Kompany sort de l'hôpital, sa maladie dévoilée

Hospitalisé d'urgence vendredi après avoir été victime d'un sérieux malaise en plein entraînement, Vincent Kompany est rentré chez lui ce mercredi. L'entraîneur belge du Bayern Munich souffrait d'une méningite.

Quelques minutes avant le coup d'envoi du match de Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Magdebourg, le directeur sportif de Munich, Max Eberl, a annoncé à la télévision que Vincent Kompany avait quitté l'hôpital où il était depuis vendredi et était rentré chez lui. Le dirigeant bavarois a précisé que les examens réalisés avaient permis de déterminer que l'ancien joueur souffrait d'une méningite, La méningite est une inflammation des méninges, c'est-à-dire des membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. Et c'est ce qui avait abouti à ce malaise en pleine séance d'entraînement. Désormais sous traitement, Vincent Kompany a donc été autorisé à rentrer chez lui, où il va poursuivre sa convalescence.

Kompany en convalescence chez lui

Max Eberl a cependant été très clair, le retour de Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich n'est pas pour demain, même si ce dernier est sorti de l'hôpital. Avouant ne pas avoir de date à donner, le dirigeant munichois est cependant confiant : « Je suis alors absolument certain qu'il sera bientôt de retour à 100 %. » Pour l'instant, c'est l'Anglais Aaron Dank, adjoint de Vincent Kompany qui est aux commandes de l'équipe allemande. Il l'est notamment ce mercredi soir pour la rencontre facilement gagnée par Michael Olise et ses coéquipiers contre Madgebourg.