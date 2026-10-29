La Juventus contacte Didier Deschamps en urgence

Huitième de Série A, la Juventus Turin a totalement manqué son début de saison et Luciano Spalletti pourrait bien ne pas y résister. La Vieille Dame a déjà contacté Didier Deschamps pour le remplacer.

Les jours de Luciano Spalletti sur le banc de la Juventus Turin sont comptés. Huitième de Série A, la Vielle Dame réalise un début de saison très difficile avec seulement quatre victoires pour deux matchs nuls et trois défaites en championnat. Déjà distancé par la Lazio et l’Inter qui comptent 11 points d’avance après neuf journées, le club turinois traverse une crise qui pourrait coûter sa place à Luciano Spalletti selon La Stampa. Le média transalpin va plus loin ce jeudi en évoquant une position « sérieusement fragilisée » pour l’entraîneur italien.

Deux noms sont évoqués pour prendre sa succession : Antonio Conte… et Didier Deschamps. Sans poste depuis son départ de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, celui qui a déjà officié sur le banc de la Juventus Turin entre 2006 et 2007 est le grand favori des dirigeants bianconeri. « Des premiers contacts ont eu lieu entre les parties, sa disponibilité a déjà été communiquée par des intermédiaires » écrit le journal italien dans son édition du jour.

Deschamps grand favori de la Juventus

Quelques mois après avoir refusé les avances de l’Arabie Saoudite, Didier Deschamps pourrait voir sa patience récompensée avec une nomination dans l’un des clubs de son coeur, la Juventus Turin où il a entraîné mais aussi joué entre 1994 et 1999. Reste maintenant à voir si la direction turinoise donnera une dernière chance à Luciano Spalletti avant de le renvoyer, ou si l’option Didier Deschamps sera activée peu importe les résultats à venir. Les prochains matchs s’annoncent en tout cas cruciaux et difficiles pour la Juventus en championnat avec la réception de Naples ce week-end et un déplacement sur la pelouse de la Fiorentina dans une semaine.