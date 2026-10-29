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La Juventus contacte Didier Deschamps en urgence

Serie A
parCorentin Facy
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Huitième de Série A, la Juventus Turin a totalement manqué son début de saison et Luciano Spalletti pourrait bien ne pas y résister. La Vieille Dame a déjà contacté Didier Deschamps pour le remplacer.
Les jours de Luciano Spalletti sur le banc de la Juventus Turin sont comptés. Huitième de Série A, la Vielle Dame réalise un début de saison très difficile avec seulement quatre victoires pour deux matchs nuls et trois défaites en championnat. Déjà distancé par la Lazio et l’Inter qui comptent 11 points d’avance après neuf journées, le club turinois traverse une crise qui pourrait coûter sa place à Luciano Spalletti selon La Stampa. Le média transalpin va plus loin ce jeudi en évoquant une position « sérieusement fragilisée » pour l’entraîneur italien.
Deux noms sont évoqués pour prendre sa succession : Antonio Conte… et Didier Deschamps. Sans poste depuis son départ de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, celui qui a déjà officié sur le banc de la Juventus Turin entre 2006 et 2007 est le grand favori des dirigeants bianconeri. « Des premiers contacts ont eu lieu entre les parties, sa disponibilité a déjà été communiquée par des intermédiaires » écrit le journal italien dans son édition du jour.

Deschamps grand favori de la Juventus

Quelques mois après avoir refusé les avances de l’Arabie Saoudite, Didier Deschamps pourrait voir sa patience récompensée avec une nomination dans l’un des clubs de son coeur, la Juventus Turin où il a entraîné mais aussi joué entre 1994 et 1999. Reste maintenant à voir si la direction turinoise donnera une dernière chance à Luciano Spalletti avant de le renvoyer, ou si l’option Didier Deschamps sera activée peu importe les résultats à venir. Les prochains matchs s’annoncent en tout cas cruciaux et difficiles pour la Juventus en championnat avec la réception de Naples ce week-end et un déplacement sur la pelouse de la Fiorentina dans une semaine.

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ilest classé 2 eme a rien de kane dc ca ne disqualifie pas meme france football a communiqué la dessus lol

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Souvent dû a des changements tardifs ou carrément pas de changement de joueurs souvent j' ai vu Tolisso finir les matchs en tirant la langue en jouant devant alors qu un joueur frais aurait pu apporter beaucoup plus trop frileux dernièrement contre Hoffenheim on est mené 2a0 il fait entrer des défenseurs alors qu on a Duranville qui aurait pu entrer pour se mettre un peu en jambe avant Paris....,. Après il a certainement des raisons mais ça se reproduit assez souvent quand même.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Bah non.Tu as mal lu. C'est par ordre de priorité. Et en aucun cas, si tu es nul dans un critère, ça te disqualifie pour être classé. CQFD

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Tu etais bon quand tu rentrais en cours de match, titulaire tu n'as rien montré.tu etais barré par meilleur que toi.C'est le foot mais ne critique ^pas les choix de joueurs de L.E vu ce que montrait l'equipe

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

Les négociations ne datent pas de la semaine dernière. Tu mélanges deux choses qui ne sont pas du même ordre. Tu donnes un classement a un instant T, alors qu'il s'agit d'un partenariat sur plusieurs années. Ce que regarde l'équipementier ce sont certes en partie les résultats (mais les résultats en fin de saison, pas après 3 journées de C2 et 8 de ligue 1), mais surtout ils prennent en compte les résultats pour savoir si cela influencera les ventes. Et il semble, au regard de l'investissement d'Adidas, qu'ils sont plutôt confiant sur ce sujet là. Et ils ont l'expérience des années difficiles avec nous sous RLD ou Margarita. Ils savent ce que ça peut donner au pire, et le meilleur n'est pas impossible à obtenir. Après il faut s'entendre sur la notion de meilleur, je suis d'accord.

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