OM : De Zerbi exige Gouiri à Tottenham

OM : De Zerbi exige Gouiri à Tottenham

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parClaude Dautel
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Roberto De Zerbi n'a pas oublié son passage à l'OM. Pour preuve, l'entraîneur italien de Tottenham souhaite faire signer Amine Gouiri. Il en ferait même une de ses priorités au mercato d'hiver.
Au moment où les Spurs vont un peu mieux en Premier League grâce à deux victoires consécutives contre Coventry et surtout dans le derby à Chelsea, Roberto De Zerbi reprend ses aises. Arrivé sur le banc de Tottenham après avoir été limogé par l'Olympique de Marseille en février dernier, le technicien italien prépare désormais le prochain marché des transferts. Et selon Ekrem Konur, journaliste spécialiste du mercato, De Zerbi souhaite faire signer Amine Gouiri pour venir renforcer l'attaquant du club londonien. Selon notre confrère, les dirigeants de Tottenham avaient déjà tenté de recruter l'attaquant international algérien de l'OM, mais l'affaire ne s'était finalement pas faite. Pas de quoi refermer le dossier, puisque les Spurs veulent revenir à la charge en janvier prochain.

Tottenham a déjà tenté de faire signer Gouiri

Cependant, avant de faire une offre officielle à l'Olympique de Marseille, Tottenham doit régler un problème. « Les Spurs avaient déjà exploré la piste menant à l'international algérien cet été, mais le transfert n'avait pas abouti, ni Richarlison ni Dominic Solanke n'ayant quitté le club. L'avenir de Richarlison étant toujours incertain et Tottenham étant ouvert à un départ en janvier, l'intérêt pour Gouiri pourrait se raviver. Cependant, le club devra d'abord régler ses problèmes offensifs actuels avant de formuler une offre officielle », précise Ekrem Konur. Autrement dit, Roberto De Zerbi va devoir faire de la place dans son vestiaire s'il veut retrouver Amine Gouiri.

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Lors du dernier mercato, si l'intérêt de Tottenham pour l'attaquant de l'OM avait été évoqué, c'est surtout du côté de Côme que le nom d'Amine Gouiri avait été évoqué. De faît, on a longtemps pensé que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais pourrait rejoindre l'équipe italienne si Paixao restait à l'OM. Mais finalement l'attaquant brésilien est resté et Gouiri aussi. A en croire Transfermarkt, Amine Gouiri est désormais valorisé à 30 millions d'euros, alors que Marseille l'avait fait signer de Rennes pour 19 millions d'euros. De quoi faire une belle plus-value pour le club de Frank McCourt. Cette saison, l'international algérien de 26 ans a marqué 5 buts en 8 matchs de Ligue 1.
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