Rulli qualifie Manchester City

Opposé ce mercredi soir à Brighton pour le compte des hutièmes de finale de la Coupe de la Ligue, Manchester City peut remercier Geronimo Rulli, titulaire pour cette rencontre.

Alors que le score final était de 2-2 et que les visiteurs avaient pris l'avantage aux tirs au but, l'ancien gardien de but de l'OM a repoussé les deux derniers tirs de Brighton, qualifiant ainsi les Cityzens pour les quarts de finale de cette compétition. A noter que Rayan Cherki a réussi son tir au but, tandis qu'Erling Haaland était, lui, au repos.