OL : Paulo Fonseca tout proche de la boulette

L'OL est debout devant la porte en attendant qu'Endrick signe au 1er janvier 2026. Paulo Fonseca se retient d'accueillir déjà le Brésilien du Real Madrid.

Dans deux semaines, le mercato va ouvrir ses portes et l’OL sera probablement le premier club français à dégainer. Tout est mis en place depuis un mois pour la venue d’Endrick sous la forme de prêt. Un renfort bienvenu pour Lyon, qui a besoin d’un attaquant pour la deuxième partie de saison. Et ce n’est pas n’importe lequel qui va venir. Un vrai soulagement pour Paulo Fonseca, qui a été interrogé à ce sujet sur OL TV.

Paulo Fonseca se retient d'annoncer Endrick

Si l’entraineur portugais se refuse d’annoncer la signature d’Endrick, il a tout de même confirmé à demi-mots que le joueur du Real Madrid allait venir rapidement et que ça bossait fort pour continuer dans ce sens. « C’est clair pour tout le monde que nous avons besoin d’attaquants. Endrick ? Je sais que parfois les choses sont proches d’être faites, mais quelques détails peuvent changer la situation, je ne parle que quand les joueurs sont ici, mais nous travaillons ensemble avec Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier) pour faire venir des joueurs forts qui pourront améliorer l’équipe », a lancé un Paulo Fonseca qui ne veut pas présumer de cette arrivée désormais très attendue à Lyon.

Mais les confirmations pleuvent dans ce dossier, et voir le Real Madrid changer d’avis et retenir l’ancien de Palmeiras ne semble désormais plus envisageable. Néanmoins, Paulo Fonseca se retient logiquement, et croise les doigts pour que rien ne change d’ici au 1er janvier.

En attendant, le technicien en chef de l’OL a bien parlé d’un besoin d’attaquants, ce qui laisse aussi la possibilité à un autre joueur offensif de venir plus tard dans le mois de janvier. Même si les retours de blessure d’Ernest Nuamah et Malick Fofana vont aussi étoffer l’effectif lyonnais en 2026.