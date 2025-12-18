AJA : Auxerre vers un mercato fou pour se sauver

À la recherche de plusieurs renforts en vue du prochain mercato hivernal, l’AJ Auxerre pourrait frapper fort en faisant venir Romain Faivre.

Comme tous les clubs qui s’apprêtent à jouer leur survie en Ligue 1 durant la deuxième partie de saison, Auxerre va tenter de réaliser le meilleur mercato possible en janvier. À l’image du FC Nantes, qui prévoit de recruter plusieurs éléments expérimentés comme Rémy Cabella, l’AJA creuse déjà plusieurs pistes pour essayer de renforcer son effectif. Barragiste à la trêve, avec un point d’avance sur les deux derniers et trois unités de retard sur le premier non-relégable, le club bourguignon se doit d’apporter du sang neuf dans son équipe pour essayer de finir dans le Top 15 de la L1. Pour cela, la direction a déjà ciblé un joueur en particulier : Romain Faivre.

Négociations en cours avec Romain Faivre

« Des négociations sont en cours, notamment autour de la prise en charge du salaire », mais l'affaire pourrait se faire. Il faut dire que l'AJA dispose de bonnes relations avec Bournemouth, sachant que les Cherries avaient prêté Hamed Junior Traoré avec une certaine réussite la saison dernière. En effet, selon les informations de L'Equipe , Auxerre souhaiterait se faire prêter l'ancien joueur de Brest. Appartenant à Bournemouth, le joueur de 27 ans est actuellement prêté au club saoudien d'Al-Taawoun, où il n'a plus joué depuis le mois d'octobre. En quête d'un nouveau challenge, sachant qu'il cherche plus de temps de jeu pour la deuxième partie de saison après n'avoir disputé que 5 matchs pour 1 but, Faivre pourrait donc retrouver la L1.

Le vrai-faux espoir Gaëtan Perrin

Outre le dossier Faivre, Auxerre planche aussi sur le profil de plusieurs autres attaquants. Ces derniers jours, la direction auxerroise a pensé faire revenir Gaëtan Perrin, seulement quelques mois après son départ. Mais face aux demandes de son club de Krasnodar, l’AJA a fait demi-tour. Autant dire que le club auxerrois va continuer ses emplettes pour donner le maximum d’armes possibles à Christophe Pélissier pour la deuxième partie de saison, où l’AJA devra marquer deux fois plus de points que sur la phase aller pour tenter de rester en L1.