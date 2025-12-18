Naples

Super Coupe d’Italie : Naples surclasse le Milan et va en finale

Serie A18 déc. , 21:57
parAlexis Rose
0
Demi-finale de la Super Coupe d’Italie :
Stade de l'Université King Saud (Riyad, Arabie saoudite).
Naples - AC Milan : 2-0.
Buts : David Neres (39e), Hojlund (63e) pour Naples.
Facile vainqueur du Milan AC, Naples se qualifie donc pour la finale de la Super Coupe d'Italie, qui se jouera lundi prochain face à Bologne ou l’Inter, qui s’affronteront dans l’autre demi-finale ce vendredi.
0
