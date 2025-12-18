neymar l assume c est un gros fetard iconsport 261265 0010 394392

Battu par le PSG, Flamengo appelle Neymar

Foot Mondial18 déc. , 22:30
parQuentin Mallet
En fin de contrat le 31 décembre prochain, Neymar profite de ses vacances pour se reposer et surtout pour réfléchir à son avenir. Si une prolongation avec Santos est une hypothèse qui prend de l'ampleur, la présence de Flamengo dans les parages rebat les cartes.
L'année 2025 a été marquée par le retour de Neymar à Santos, son club formateur. Ses premiers pas avec Santos ont attiré les foules et le bonheur des supporters, lui qui a rapidement montré qu'il en avait encore dans les jambes. Toutefois, comme beaucoup s'y attendaient, les blessures n'ont pas cessé de freiner sa régularité. Un récent pépin physique au genou aurait même pu l'empêcher de vivre le maintien de son club en première division brésilienne, mais Neymar a tout fait pour être présent. Pari réussi : avec 4 buts et 1 passe décisive sur les trois derniers matchs de la saison, le petit prince brésilien a contribué à sauver son club formateur de la relégation.
Neymar

Neymar

BrazilBrésil Âge 33 Milieu

Neymar peut zapper Santos pour Flamengo

Désormais, se pose la question de son avenir. Car oui, son contrat actuel doit prendre fin le 31 décembre prochain et pour le moment, il n'a encore rien acté. Si dernièrement, l'hypothèse d'une prolongation a pris beaucoup d'ampleur dans la presse brésilienne, celle d'une signature à Flamengo intrigue de plus en plus. Selon les informations de Matteo Moretto pour Marca, le récent adversaire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale a bien l'intention de s'immiscer dans les négociations entre lui et Santos. Plusieurs joueurs de Flamengo militent même pour que Neymar signe au plus vite, ces derniers souhaitant l'aider à atteindre son meilleur niveau pour qu'il puisse arriver en pleine forme à la Coupe du monde 2026.
Le Mondial est plus que jamais l'objectif numéro 1 de Neymar. Il va donc devoir faire le meilleur choix pour lui entre la continuité en restant à Santos, ou la lumière et la compétitivité en signant à Flamengo, champion du Brésil en titre.
Derniers commentaires

CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place

Bravo a Strasbourg , plus 4 points de bonus, plus 0,5 points de bonus pour la qualif en huitième le plein pour la France (UEFA) aussi

OL : Paulo Fonseca tout proche de la boulette

En quoi il est tout proche de la boulette ? Tant que rien est officiel il faut rester prudent. C'est tout se qu'il dit. Je vois pas où est le problème, ça a toujours été comme ça dans les transferts. Encore un titre a la con, une fois de +.

L'OM signe un très gros deal et sort le champagne (officiel)

t es a la masse.....

L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise

On a enfin une direction qui s'entend, qui sait où elle veut aller et surtout comment . On est obligé d'avancer avec des gens comme ça.

Un vétéran de 37 ans proposé à l’OL !

Oui en plus il est jeune

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

