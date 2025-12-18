Battu par le PSG, Flamengo appelle Neymar

En fin de contrat le 31 décembre prochain, Neymar profite de ses vacances pour se reposer et surtout pour réfléchir à son avenir. Si une prolongation avec Santos est une hypothèse qui prend de l'ampleur, la présence de Flamengo dans les parages rebat les cartes.

L'année 2025 a été marquée par le retour de Neymar à Santos, son club formateur. Ses premiers pas avec Santos ont attiré les foules et le bonheur des supporters, lui qui a rapidement montré qu'il en avait encore dans les jambes. Toutefois, comme beaucoup s'y attendaient, les blessures n'ont pas cessé de freiner sa régularité. Un récent pépin physique au genou aurait même pu l'empêcher de vivre le maintien de son club en première division brésilienne, mais Neymar a tout fait pour être présent. Pari réussi : avec 4 buts et 1 passe décisive sur les trois derniers matchs de la saison, le petit prince brésilien a contribué à sauver son club formateur de la relégation.

Neymar Brésil • Âge 33 • Milieu

Neymar peut zapper Santos pour Flamengo

Désormais, se pose la question de son avenir. Car oui, son contrat actuel doit prendre fin le 31 décembre prochain et pour le moment, il n'a encore rien acté. Si dernièrement, l'hypothèse d'une prolongation a pris beaucoup d'ampleur dans la presse brésilienne, celle d'une signature à Flamengo intrigue de plus en plus. Selon les informations de Matteo Moretto pour Marca, le récent adversaire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale a bien l'intention de s'immiscer dans les négociations entre lui et Santos. Plusieurs joueurs de Flamengo militent même pour que Neymar signe au plus vite, ces derniers souhaitant l'aider à atteindre son meilleur niveau pour qu'il puisse arriver en pleine forme à la Coupe du monde 2026.

Le Mondial est plus que jamais l'objectif numéro 1 de Neymar. Il va donc devoir faire le meilleur choix pour lui entre la continuité en restant à Santos, ou la lumière et la compétitivité en signant à Flamengo, champion du Brésil en titre.