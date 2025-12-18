Godo

CL : Strasbourg premier, tous les clubs qualifiés pour la phase finale

Europa Conference League18 déc. , 23:05
parAlexis Rose
Ce jeudi soir, la dernière journée de la Conférence League se jouait à travers toute l’Europe. Et la France a une nouvelle fois a été à l’honneur avec la victoire contre Breidablik de Strasbourg, qui termine première de cette phase régulière. Le club alsacien aura donc la chance de jouer les 8es de finale de cette troisième compétition européenne en début d’année prochaine. Voici tous les qualifiés pour la phase finale.

Les équipes qualifiées pour la phase finale de la Conférence League : 

Le Top 8 directement qualifié pour les 8es de finale : Strasbourg, Rakow, AEK Athènes, Sparta Prague, Vallecano, Shakhtar, Mayence, AEK Larnaca.
Les autres clubs qualifiés pour les barrages : Lausanne, Crystal Palace, Lech, Samsunspor, Celje, Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonia, Noah, Drita, KuPS, Shkendija, Zrinjski, Sigma Olomouc.
