OL : L’Espagne annule le prêt d’Endrick à Lyon

Enfin titulaire avec le Real Madrid contre Talavera en 16e de finale de la Coupe du Roi mercredi soir, Endrick a livré une belle prestation. De quoi faire enrager la presse espagnole alors que le Brésilien va rejoindre l’OL.

En négociations depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt d’Endrick. A moins d’une mauvaise surprise, l’attaquant brésilien de 19 ans va rejoindre le club rhodanien au mois de janvier pour un prêt de six mois sans option d’achat. Une délivrance pour l’ancienne star de Palmeiras, totalement mise au placard par Xabi Alonso lors de la première partie de saison. Le Brésilien a tout de même eu le droit à une titularisation ce mercredi soir contre Talavera en 16e de finale de la Coupe du Roi.

Marca veut garder Endrick au Real

Un match durant lequel Endrick s’est illustré. Même s’il n’a pas marqué, le futur joueur de l’OL a montré ses qualités. Une prestation qui laisse surtout de très gros regrets à la presse espagnole, furieuse contre Xabi Alonso et qui aurait préféré voir Endrick démontrer son potentiel au Real Madrid plutôt que d’être envoyé en prêt en Ligue 1 comme le souligne Marca dans son édition du jour.

« En voyant jouer Endrick ce mercredi, difficile de ne pas penser que Xabi Alonso a été incroyablement injuste envers le Brésilien, qui sera prêté à Lyon la semaine prochaine » écrit notre confrère Carlos Carpio dans les colonnes du journal espagnol avant de poursuivre. « Le message est dévastateur pour un jeune de 19 ans qui déborde d’envie et d’intensité. Endrick a un meilleur sens du but que Rodrygo et c’est un meilleur joueur que Gonzalo Garcia. Pourtant, 22 minutes, c’est tout ce qu’il méritait (selon Xabi Alonso) pendant que Rodrygo et Vinicius continuent de peiner devant le but match après match » se désole le média espagnol, puis de conclure.

« Mercredi, Endrick a été le meilleur joueur de son équipe. Il n’a pas marqué mais a offert deux occasions à Mbappé en face-à-face » applaudit Marca. C’est donc avec le coeur lourd que nos confrères espagnols voient Endrick partir à l’Olympique Lyonnais, alors que le Brésilien aurait largement mérité plus de temps de jeu au Real Madrid. De façon certaine, Xabi Alonso n’a pas marqué de points avec la gestion calamiteuse de son jeune prodige brésilien durant cette première partie de saison.