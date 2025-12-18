ICONSPORT_280196_0001

OL : L’Espagne annule le prêt d’Endrick à Lyon

OL18 déc. , 12:20
parCorentin Facy
1
Enfin titulaire avec le Real Madrid contre Talavera en 16e de finale de la Coupe du Roi mercredi soir, Endrick a livré une belle prestation. De quoi faire enrager la presse espagnole alors que le Brésilien va rejoindre l’OL.
En négociations depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt d’Endrick. A moins d’une mauvaise surprise, l’attaquant brésilien de 19 ans va rejoindre le club rhodanien au mois de janvier pour un prêt de six mois sans option d’achat. Une délivrance pour l’ancienne star de Palmeiras, totalement mise au placard par Xabi Alonso lors de la première partie de saison. Le Brésilien a tout de même eu le droit à une titularisation ce mercredi soir contre Talavera en 16e de finale de la Coupe du Roi.

Marca veut garder Endrick au Real

Un match durant lequel Endrick s’est illustré. Même s’il n’a pas marqué, le futur joueur de l’OL a montré ses qualités. Une prestation qui laisse surtout de très gros regrets à la presse espagnole, furieuse contre Xabi Alonso et qui aurait préféré voir Endrick démontrer son potentiel au Real Madrid plutôt que d’être envoyé en prêt en Ligue 1 comme le souligne Marca dans son édition du jour.
« En voyant jouer Endrick ce mercredi, difficile de ne pas penser que Xabi Alonso a été incroyablement injuste envers le Brésilien, qui sera prêté à Lyon la semaine prochaine » écrit notre confrère Carlos Carpio dans les colonnes du journal espagnol avant de poursuivre. « Le message est dévastateur pour un jeune de 19 ans qui déborde d’envie et d’intensité. Endrick a un meilleur sens du but que Rodrygo et c’est un meilleur joueur que Gonzalo Garcia. Pourtant, 22 minutes, c’est tout ce qu’il méritait (selon Xabi Alonso) pendant que Rodrygo et Vinicius continuent de peiner devant le but match après match » se désole le média espagnol, puis de conclure.

Lire aussi

OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »
« Mercredi, Endrick a été le meilleur joueur de son équipe. Il n’a pas marqué mais a offert deux occasions à Mbappé en face-à-face » applaudit Marca. C’est donc avec le coeur lourd que nos confrères espagnols voient Endrick partir à l’Olympique Lyonnais, alors que le Brésilien aurait largement mérité plus de temps de jeu au Real Madrid. De façon certaine, Xabi Alonso n’a pas marqué de points avec la gestion calamiteuse de son jeune prodige brésilien durant cette première partie de saison.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279966_0064
OM

OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros

ICONSPORT_276715_0005
Europa Conference League

TV : Strasbourg - Breidablik, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real

ICONSPORT_278179_0127
OM

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Fil Info

18 déc. , 17:00
OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros
18 déc. , 16:40
TV : Strasbourg - Breidablik, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
18 déc. , 16:20
Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real
18 déc. , 16:00
OM : Accord imminent, cet attaquant va signer
18 déc. , 15:30
La solution miracle de l'OL au mercato n'est pas d'accord
18 déc. , 15:00
PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical
18 déc. , 14:30
L'ASSE encourage son meilleur joueur à partir
18 déc. , 14:00
L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1
18 déc. , 13:40
Camara après Cabella, le mercato de Nantes est fou

Derniers commentaires

L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1

Sauf qu'à la VAR ce sont des humains avec leurs biais cognitifs et visuels ce qui leur fait penser qu'une semelle a hauteur de mollet et qui vient s'écraser sur la cheville,cela a "Glisser"...

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

GRENIER donne son avis et on le prend comme tel :une remarque pourtant ENRIQUE n’a jamais apprécié DONNARUMA et l’a viré dès qu’il l’a pu car ce n’était pas son choix.En ce qui concerne CHEVALIER il a bénéficié d’une campagne de publicité incroyable pour son arrivée à Paris,tant mieux pour lui mais sur ce qu’on voit il déçoit :il faut être objectif et respectueux

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Le club de voleur annee 1990 c est fini....maintenant le PSG champion d europe et du monde numéro 1 !💪💪sans nanard et ces magouilles c est plus rien marseille .....regarder notre palmarès sur Wikipedia et prosternez vous.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Cella s'appelle "un moment de grâce " et peut-être , que cela ne se reproduira plus .

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Rires, je t'ai dis que tu pouvais bien dire ce qui te chante pour te rassurer. Nous savons notre bonheur de notre coté et nous le savourons entre champions Intercontinentaux avec toutes les joies que cela implique. Libre à toi de ne pas l'apprécier, nous avançons sereinement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading