Un vétéran de 37 ans proposé à l’OL !

L'OL fait figure de point de chute intéressant pour un joueur confirmé de Liga, qui pourrait signer pour zéro euro dès maintenant.

L’Olympique Lyonnais ne peut pas faire la fine bouche au mercato depuis qu’il est passé tout proche de la relégation en Ligue 2. Les finances sont dans le rouge et le dernier bilan de la saison 2024-2025 a mis en avant des pertes colossales. Sportivement toutefois, l’équipe tient le choc et les dirigeants essayent de se donner les moyens de recruter pour faire de bonnes affaires. Ce peut être le cas avec des jeunes prometteurs comme Tyler Morton, mais aussi des paris avec des joueurs en fin de carrière, comme le retour de Rachid Ghezzal pour rendre services en cas de besoin.

Un joueur de 37 ans sur-motivé

Cet hiver, l’OL a besoin de se renforcer en attaque et en défense centrale. Pour la suite, cela dépendra forcément des départs, car la marge de manoeuvre sera serrée. Néanmoins, l’Olympique Lyonnais est un club de prestige, bien placé en championnat et premier du classement d’Europa League. Cela fait rêver et cela donne des idées à certains.

Ainsi, selon les informations de Foot01, les recruteurs lyonnais se sont vus proposer un joueur d’expérience ces derniers jours. Il s’agit de Dani Rodriguez, milieu offensif de 37 ans qui négociait depuis quelques semaines pour se libérer de son contrat avec Majorque. Il faut dire que le vétéran espagnol n’a disputé que deux matchs cette saison avec l’équipe insulaire, les deux premiers de la saison. Pourtant, sa mise à l’écart n’avait rien d’une sanction par rapport à son niveau sportif, mais il s’agissait d’une brouille avec son entraineur, qui a fini par aboutir à ce départ.

Majorque a ainsi annoncé ce jeudi la rupture du contrat de Dani Rodriguez, qui était encore le capitaine de l’équipe de Liga en début de saison, et sortait d’une solide saison à 39 matchs disputés, avec quatre buts et sept passes décisives. Autant dire que Rodriguez, qui compte quasiment 200 matchs de Liga en carrière, a encore envie de briller. Et Majorque le craint puisque la presse locale a souligné que, pour trouver un accord pour résilier son contrat, Dani Rodriguez devait accepter une clause l’empêchant de signer dans un autre club de Liga jouant pour le maintien.

C’est aussi pour cela que ses représentants se sont, notamment, tournés vers Lyon. L’OL n’y a pour le moment pas donné suite, et devrait donc laisser passer sa chance. Car depuis, Dani Rodriguez discute avec La Corogne, qui évolue en Liga 2. Mais il reste ouvert aux offres et à un départ vers l’étranger, lui qui n’a aucune intention de prendre sa retraite à 37 ans.