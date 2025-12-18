ICONSPORT_253181_0111

Un vétéran de 37 ans proposé à l’OL !

OL18 déc. , 18:20
parGuillaume Conte
1
L'OL fait figure de point de chute intéressant pour un joueur confirmé de Liga, qui pourrait signer pour zéro euro dès maintenant.
L’Olympique Lyonnais ne peut pas faire la fine bouche au mercato depuis qu’il est passé tout proche de la relégation en Ligue 2. Les finances sont dans le rouge et le dernier bilan de la saison 2024-2025 a mis en avant des pertes colossales. Sportivement toutefois, l’équipe tient le choc et les dirigeants essayent de se donner les moyens de recruter pour faire de bonnes affaires. Ce peut être le cas avec des jeunes prometteurs comme Tyler Morton, mais aussi des paris avec des joueurs en fin de carrière, comme le retour de Rachid Ghezzal pour rendre services en cas de besoin.

Un joueur de 37 ans sur-motivé

Cet hiver, l’OL a besoin de se renforcer en attaque et en défense centrale. Pour la suite, cela dépendra forcément des départs, car la marge de manoeuvre sera serrée. Néanmoins, l’Olympique Lyonnais est un club de prestige, bien placé en championnat et premier du classement d’Europa League. Cela fait rêver et cela donne des idées à certains.
Ainsi, selon les informations de Foot01, les recruteurs lyonnais se sont vus proposer un joueur d’expérience ces derniers jours. Il s’agit de Dani Rodriguez, milieu offensif de 37 ans qui négociait depuis quelques semaines pour se libérer de son contrat avec Majorque. Il faut dire que le vétéran espagnol n’a disputé que deux matchs cette saison avec l’équipe insulaire, les deux premiers de la saison. Pourtant, sa mise à l’écart n’avait rien d’une sanction par rapport à son niveau sportif, mais il s’agissait d’une brouille avec son entraineur, qui a fini par aboutir à ce départ.
Majorque a ainsi annoncé ce jeudi la rupture du contrat de Dani Rodriguez, qui était encore le capitaine de l’équipe de Liga en début de saison, et sortait d’une solide saison à 39 matchs disputés, avec quatre buts et sept passes décisives. Autant dire que Rodriguez, qui compte quasiment 200 matchs de Liga en carrière, a encore envie de briller. Et Majorque le craint puisque la presse locale a souligné que, pour trouver un accord pour résilier son contrat, Dani Rodriguez devait accepter une clause l’empêchant de signer dans un autre club de Liga jouant pour le maintien.
C’est aussi pour cela que ses représentants se sont, notamment, tournés vers Lyon. L’OL n’y a pour le moment pas donné suite, et devrait donc laisser passer sa chance. Car depuis, Dani Rodriguez discute avec La Corogne, qui évolue en Liga 2. Mais il reste ouvert aux offres et à un départ vers l’étranger, lui qui n’a aucune intention de prendre sa retraite à 37 ans.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0396
PSG

Fabian Ruiz, le PSG hésite

ICONSPORT_243905_0083
FC Nantes

4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Stras
Europa Conference League

Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18 déc. , 21:20
Fabian Ruiz, le PSG hésite
18 déc. , 21:00
4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal
18 déc. , 20:30
Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé
18 déc. , 20:04
Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
18 déc. , 20:00
Il a refusé le PSG, maintenant il pleure
18 déc. , 19:50
Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle
18 déc. , 19:40
L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise
18 déc. , 19:20
ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive
18 déc. , 19:00
L'OL appelle un ancien du PSG !

Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading