CL : Programme TV et résultats de la 6e journée

Jeudi 18 décembre

À 21h00 (multiplex sur Canal+ Sport 360) :

AEK Athènes - Universitatea Craiova

AEK Larnaca - Shkëndija

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok

Crystal Palace - KuPS

Dynamo Kiev - Noah

Lausanne-Sport - Fiorentina

Legia Varsovie - Lincoln

Mayence - Samsunspor

NK Celje - Shelbourne

Omonia Nicosie - Raków Częstochowa

Rayo Vallecano - Drita

Shakhtar Donetsk - Rijeka

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

Sigma Olomouc - Lech Poznań

Slovan Bratislava - Häcken

Sparta Prague - Aberdeen

Strasbourg - Breidablik (sur Canal+ Foot)

Zrinjski Mostar - Rapid Vienne