Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 6e journée

Europa Conference League18 déc. , 18:40
parGuillaume Conte
6e et dernière journée de https://www.foot01.com/europa-conference-league : 
Jeudi 18 décembre
À 21h00 (multiplex sur Canal+ Sport 360) :
AEK Athènes - Universitatea Craiova
AEK Larnaca - Shkëndija
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
Crystal Palace - KuPS
Dynamo Kiev - Noah
Lausanne-Sport - Fiorentina
Legia Varsovie - Lincoln
Mayence - Samsunspor
NK Celje - Shelbourne
Omonia Nicosie - Raków Częstochowa
Rayo Vallecano - Drita
Shakhtar Donetsk - Rijeka
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Sigma Olomouc - Lech Poznań
Slovan Bratislava - Häcken
Sparta Prague - Aberdeen
Strasbourg - Breidablik (sur Canal+ Foot)
Zrinjski Mostar - Rapid Vienne

Europa Conference League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Strasbourg
135410844
2
Shakhtar Donetsk
1254011055
3
Raków Częstochowa
115320826
4
AEK Athens
1053111156
5
Samsunspor
1053111046
Tout afficher
