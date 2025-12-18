Nanasi

CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place

RCSA18 déc. , 22:55
parAlexis Rose
1
6e et dernière journée de la Conférence League :
Stade de la Meinau.
Strasbourg - Breidablik : 3-1.
Buts : Nanasi (11e), Godo (80e) et Enciso (90e+4) pour Strasbourg ; Gunnlaugsson (37e) pour Breidablik.
En dominant logiquement le club islandais de Breidablik (3-1), le Racing Club de Strasbourg a validé sa première place en Conférence League.
Déjà assuré de disputer les 8es de finale de la Conférence League depuis sa victoire à Aberdeen la semaine dernière (1-0), le Racing voulait finir sa phase régulière de la Conférence League en beauté devant son public. Après un début de match à sens unique, le club alsacien ouvrait logiquement la marque ! Au terme d’un joli jeu collectif sur le côté gauche, Chilwell centrait en retrait sur Nanasi, qui frappait du droit pour trouver la lucarne d’Einarsson avec l’aide d’un contre (1-0 à la 11e). Une ouverture du score qui desservait Strasbourg, puisque Penders sauvait d’abord son équipe (26e), mais le gardien belge ne pouvait rien faire quelques minutes plus tard. Profitant d’une mauvaise intervention d’Hogsberg, Gunnlaugsson égalisait effectivement d’un tir sans contrôle du gauche (1-1 à la 37e).

Lire aussi

CL : Strasbourg valide sa place en huitièmes à AberdeenCL : Strasbourg valide sa place en huitièmes à Aberdeen
Accroché à la pause, le RCSA poussait en deuxième pour repasser devant. Godo pensait faire le boulot dès le retour des vestiaires, mais son but était refusé pour un hors-jeu (46e). Le Racing enchaînait ensuite les occasions avec Godo encore (56e), Chilwell (68e) et Enciso (71e). Mais c’est finalement dans les dix dernières minutes de jeu que Strasbourg arrivait à trouver la faille. Décalé sur la droite par Enciso, Godo se faisait justice lui-même en marquant en force d’un tir croisé avec l’aide du poteau (2-1 à la 80e). En fin de match, Enciso alourdissait la marque en contre à bout portant après un bon service de Nanasi (3-1 à la 90e+4) pour conclure cette belle soirée à la Meinau.
Grâce à cette cinquième victoire en 6 journées, Strasbourg termine à la première place de cette phase régulière de la Conférence League avec 16 points, soit deux unités d’avance sur ses premiers poursuivants. En 2026, le RCSA poursuivra donc sa route dans cette troisième compétition européenne avec un 8e de finale au programme contre un vainqueur des barrages

Europa Conference League

18 décembre 2025 à 21:00
Strasbourg
Nanasi11'Godo80'Enciso90'
3
1
Match terminé
Breidablik
Gunnlaugsson37'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
J. Enciso
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
89
ENTRE
I. Doukoure
StrasbourgStrasbourg
SORT
J. Panichelli
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
84
ENTRE
K. Steindorsson
BreidablikBreidablik
SORT
V. Einarsson
BreidablikBreidablik
Remplacement
84
ENTRE
K. Kristinsson
BreidablikBreidablik
SORT
?. Þorsteinsson
BreidablikBreidablik
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Derniers commentaires

CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place

Bravo a Strasbourg , plus 4 points de bonus, plus 0,5 points de bonus pour la qualif en huitième le plein pour la France (UEFA) aussi

OL : Paulo Fonseca tout proche de la boulette

En quoi il est tout proche de la boulette ? Tant que rien est officiel il faut rester prudent. C'est tout se qu'il dit. Je vois pas où est le problème, ça a toujours été comme ça dans les transferts. Encore un titre a la con, une fois de +.

L'OM signe un très gros deal et sort le champagne (officiel)

t es a la masse.....

L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise

On a enfin une direction qui s'entend, qui sait où elle veut aller et surtout comment . On est obligé d'avancer avec des gens comme ça.

Un vétéran de 37 ans proposé à l’OL !

Oui en plus il est jeune

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

