CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place

6e et dernière journée de la Conférence League :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Breidablik : 3-1.

Buts : Nanasi (11e), Godo (80e) et Enciso (90e+4) pour Strasbourg ; Gunnlaugsson (37e) pour Breidablik.

En dominant logiquement le club islandais de Breidablik (3-1), le Racing Club de Strasbourg a validé sa première place en Conférence League.

Déjà assuré de disputer les 8es de finale de la Conférence League depuis sa victoire à Aberdeen la semaine dernière (1-0), le Racing voulait finir sa phase régulière de la Conférence League en beauté devant son public. Après un début de match à sens unique, le club alsacien ouvrait logiquement la marque ! Au terme d’un joli jeu collectif sur le côté gauche, Chilwell centrait en retrait sur Nanasi, qui frappait du droit pour trouver la lucarne d’Einarsson avec l’aide d’un contre (1-0 à la 11e). Une ouverture du score qui desservait Strasbourg, puisque Penders sauvait d’abord son équipe (26e), mais le gardien belge ne pouvait rien faire quelques minutes plus tard. Profitant d’une mauvaise intervention d’Hogsberg, Gunnlaugsson égalisait effectivement d’un tir sans contrôle du gauche (1-1 à la 37e).

Accroché à la pause, le RCSA poussait en deuxième pour repasser devant. Godo pensait faire le boulot dès le retour des vestiaires, mais son but était refusé pour un hors-jeu (46e). Le Racing enchaînait ensuite les occasions avec Godo encore (56e), Chilwell (68e) et Enciso (71e). Mais c’est finalement dans les dix dernières minutes de jeu que Strasbourg arrivait à trouver la faille. Décalé sur la droite par Enciso, Godo se faisait justice lui-même en marquant en force d’un tir croisé avec l’aide du poteau (2-1 à la 80e). En fin de match, Enciso alourdissait la marque en contre à bout portant après un bon service de Nanasi (3-1 à la 90e+4) pour conclure cette belle soirée à la Meinau.

Grâce à cette cinquième victoire en 6 journées, Strasbourg termine à la première place de cette phase régulière de la Conférence League avec 16 points, soit deux unités d’avance sur ses premiers poursuivants. En 2026, le RCSA poursuivra donc sa route dans cette troisième compétition européenne avec un 8e de finale au programme contre un vainqueur des barrages