Mady Camara

Un joueur envoyé à Nantes, c'est la panique

FC Nantes18 déc. , 22:00
parEric Bethsy
0
Contraint de se renforcer après une première partie de saison ratée, le FC Nantes se montre actif. Les dirigeants nantais travaillent sur la piste du Guinéen Mady Camara. Mais la rumeur n’emballe absolument pas le milieu du PAOK Salonique.
Pour le FC Nantes, le mercato hivernal a déjà commencé. L’actuel 17e de Ligue 1, qui a accueilli le latéral gauche Deiver Machado en tant que joker, devrait bientôt finaliser le prêt de Rémy Cabella avec l’Olympiakos. Et ce n’est sans doute qu’un début. Sur la même longueur d’ondes que son nouveau capitaine Anthony Lopes, la direction nantaise estime qu’un maintien dans l’élite passera par l’arrivée de plusieurs renforts de qualité.

Lire aussi

Camara après Cabella, le mercato de Nantes est fouCamara après Cabella, le mercato de Nantes est fou
Les Canaris sont donc ambitieux dans leur recrutement et envisagent de jolis coups comme Mady Camara. D’après le média Sport 24, le FC Nantes travaille sur ce dossier compliqué sur le plan financier. Les Nantais feraient pourtant mieux de ne pas perdre leur temps sur cette piste. Car selon les informations de Foot Mercato, le milieu du PAOK Salonique n’est absolument pas intéressé. Nos confrères indiquent que « la rumeur a semé le trouble dans son entourage ». L’international guinéen a même été le premier surpris en découvrant cette information.
Epanoui à Salonique, l’ancien joueur de la Roma ne se soit pas partir cet hiver. Et en cas de départ, on peut penser que la perspective de jouer le maintien en Ligue 1 ne l’intéresserait pas. D’ailleurs, Mady Camara ne serait pas le seul à recaler le FC Nantes cet hiver. En début de semaine, L’Equipe indiquait que le club ne faisait pas saliver certains joueurs convoités. Ce sont donc des deuxièmes ou troisièmes choix qui risquent de débarquer du côté de la Beaujoire. Une tendance inquiétante pour le nouveau coach Ahmed Kantari qui a déjà constaté les limites de son effectif.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0601
Coupe de France

TV : Bourg-en-Bresse - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Godo
Europa Conference League

CL : Strasbourg premier, tous les clubs qualifiés pour la phase finale

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 6e journée

Fil Info

19 déc. , 00:30
TV : Bourg-en-Bresse - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
19 déc. , 00:00
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
18 déc. , 23:05
CL : Strasbourg premier, tous les clubs qualifiés pour la phase finale
18 déc. , 23:05
CL : Programme TV et résultats de la 6e journée
18 déc. , 23:00
AJA : Auxerre vers un mercato fou pour se sauver
18 déc. , 22:55
CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place
18 déc. , 22:30
Battu par le PSG, Flamengo appelle Neymar
18 déc. , 21:57
Super Coupe d’Italie : Naples surclasse le Milan et va en finale

Derniers commentaires

CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place

Bravo a Strasbourg , plus 4 points de bonus, plus 0,5 points de bonus pour la qualif en huitième le plein pour la France (UEFA) aussi

OL : Paulo Fonseca tout proche de la boulette

En quoi il est tout proche de la boulette ? Tant que rien est officiel il faut rester prudent. C'est tout se qu'il dit. Je vois pas où est le problème, ça a toujours été comme ça dans les transferts. Encore un titre a la con, une fois de +.

L'OM signe un très gros deal et sort le champagne (officiel)

t es a la masse.....

L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise

On a enfin une direction qui s'entend, qui sait où elle veut aller et surtout comment . On est obligé d'avancer avec des gens comme ça.

Un vétéran de 37 ans proposé à l’OL !

Oui en plus il est jeune

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading