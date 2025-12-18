Un joueur envoyé à Nantes, c'est la panique

Contraint de se renforcer après une première partie de saison ratée, le FC Nantes se montre actif. Les dirigeants nantais travaillent sur la piste du Guinéen Mady Camara. Mais la rumeur n’emballe absolument pas le milieu du PAOK Salonique.

Pour le FC Nantes , le mercato hivernal a déjà commencé. L’actuel 17e de Ligue 1, qui a accueilli le latéral gauche Deiver Machado en tant que joker, devrait bientôt finaliser le prêt de Rémy Cabella avec l’Olympiakos. Et ce n’est sans doute qu’un début. Sur la même longueur d’ondes que son nouveau capitaine Anthony Lopes, la direction nantaise estime qu’un maintien dans l’élite passera par l’arrivée de plusieurs renforts de qualité.

Lire aussi Camara après Cabella, le mercato de Nantes est fou

Les Canaris sont donc ambitieux dans leur recrutement et envisagent de jolis coups comme Mady Camara. D’après le média Sport 24, le FC Nantes travaille sur ce dossier compliqué sur le plan financier. Les Nantais feraient pourtant mieux de ne pas perdre leur temps sur cette piste. Car selon les informations de Foot Mercato, le milieu du PAOK Salonique n’est absolument pas intéressé. Nos confrères indiquent que « la rumeur a semé le trouble dans son entourage ». L’international guinéen a même été le premier surpris en découvrant cette information.

Epanoui à Salonique, l’ancien joueur de la Roma ne se soit pas partir cet hiver. Et en cas de départ, on peut penser que la perspective de jouer le maintien en Ligue 1 ne l’intéresserait pas. D’ailleurs, Mady Camara ne serait pas le seul à recaler le FC Nantes cet hiver. En début de semaine, L’Equipe indiquait que le club ne faisait pas saliver certains joueurs convoités. Ce sont donc des deuxièmes ou troisièmes choix qui risquent de débarquer du côté de la Beaujoire. Une tendance inquiétante pour le nouveau coach Ahmed Kantari qui a déjà constaté les limites de son effectif.