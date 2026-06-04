OL : Paulo Fonseca sur le départ, goutte de sueur à Lyon

Encore sous contrat pour un an, Paulo Fonseca prépare la saison prochaine avec l'OL. Mais le club rhodanien se méfie quand même du remue-ménage des coachs en France et en Europe.

C’est quasiment le dernier symbole de John Textor à l’Olympique Lyonnais , et celui-là, il ne faut pas y toucher. Paulo Fonseca avait involontairement poussé Pierre Sage dehors à son arrivée en janvier 2025, dans la foulée de son limogeage du Milan AC. Le technicien portugais avait très mal débuté avec sa longue suspension pour son comportement envers l'arbitre Benoit Millot, mais il a purgé sa sanction avec le soutien de l’OL, qui compte sur lui pour l’avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2027, il discute tranquillement d’une prolongation, signe que l’avenir est dans le Rhône pour lui.

Mais en cette période de valse des entraineurs, l’Olympique Lyonnais se veut méfiant. Bien conscient que le travail du Portugais était reconnu, Matthieu Louis-Jean a reconnu sur RMC qu’il n’était certain de rien. « Ce n'est pas évident, c'est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club », a résumé le directeur du recrutement, qui travaille en lien étroit avec son technicien en chef. Même pour cet été, si Paulo Fonseca est officiellement en vacances en raison de la fin de saison, l’ancien coach du LOSC avoue qu’il reste très attentif à l’actualité de l’OL pour que l’équipe soit la plus compétitive possible d’entrée de jeu la saison prochaine.

En ce qui concerne l’avenir de Paulo Fonseca, le danger immédiat parait peu important même si les dirigeants lyonnais se méfient. En revanche, prolongation ou pas, l’entraineur portugais pourrait mettre à profit un enchainement de saisons solides à l’OL pour tenter d’aller chercher un contrat dans un très gros club, lui qui a eu du mal à digérer son échec au Milan AC.