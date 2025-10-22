ICONSPORT_273988_0180

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

OL22 oct. , 23:00
parCorentin Facy
Paulo Fonseca a effectué un choix fort samedi contre l’OGC Nice en titularisant Ruben Kluivert. Une décision qui n’a pas porté ses fruits au vu de la prestation totalement ratée de la part du défenseur néerlandais. 
Samedi après-midi sur la pelouse de l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais a subi sa deuxième défaite de suite en Ligue 1. Un revers qui ne s’explique pas uniquement par la performance ratée de Ruben Kluivert, mais le défenseur néerlandais est la cible de nombreuses critiques depuis le revers concédé par l’OL en terres azuréennes. Il faut dire que personne ne s’attendait à voir l’ex-défenseur de Casia Pia titulaire pour une telle affiche de Ligue 1. Paulo Fonseca a subi quelques critiques, les observateurs estimant que lancer Ruben Kluivert dans un tel match, qui plus est au poste de défenseur central, était bien trop risqué.
En conférence de presse à 24 heures de la réception du FC Bâle en Europa League, l’entraîneur portugais a répondu à ses détracteurs. L’ancien entraîneur de Lille juge que le turn-over est une obligation pour l’OL au vu de l’effectif et du calendrier des Gones. Surtout, il existe chez Paulo Fonseca une volonté de se préparer aux absences cumulées de Mata et de Niakhaté pendant la CAN l’hiver prochain, d’où la titularisation de Kluivert à Nice samedi. « Je ne suis pas fou. Tous les entraîneurs des équipes qui jouent trois fois par semaine ne sont pas fous. C'est une nécessité de faire tourner. Quand nous avons Tagliafico un peu malade, Tessmann et Niakhaté qui arrivent vendredi... Nico était malade et ne s'était pas entraîné, c'est normal de faire tourner » a d’abord lancé Paulo Fonseca avant de développer.

Paulo Fonseca a confiance en Ruben Kluivert

« Je pense que c'est difficile de faire jouer des joueurs qui reviennent de sélection un jour avant le match en championnat. Mais c'est pareil pour tous les entraîneurs, ils auraient fait le même choix. Il faut prendre en compte le futur et ce qui est le mieux pour le joueur et l'équipe. En décembre et janvier, nous n'aurons pas Niakhaté et Mata (qui disputeront la CAN), nous devons préparer cette situation et les joueurs qui joueront à leurs places durant cette période. Tout le monde a parlé de Kluivert, c'est vrai qu'il n'était pas bien, mais il a fait d'autres matchs plus difficiles par le passé et il a été très bien. Ruben a toutes les qualités pour être un bon défenseur central mais il doit améliorer son agressivité dans les duels » juge Paulo Fonseca, lequel refuse de condamner publiquement son défenseur central de 24 ans, acheté à Casa Pia au Portugal l’été dernier et qui connaît pour l’instant des débuts très difficiles sous les couleurs lyonnaises. Reste maintenant à voir si le défenseur néerlandais se montrera plus convaincant la prochaine fois qu’il aura sa chance. Ce ne sera sans doute pas ce jeudi face à Bâle, un match pour lequel la défense Niakhaté-Mata pourrait faire son retour.

Loading